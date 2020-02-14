HDP önündeki eylemde 165'inci gün; aile sayısı 86 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aile sayısı 165'inci günde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Volkan (20) için Erzurum'dan gelen Melik Aslan ile birlikte 86 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evlatlarına kavuşan 6 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam etti. 86 ailenin evlat nöbeti, 165'inci günde de devam etti.

OĞLUNA TESLİM OLMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken kaçırılan oğlu Volkan için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Volkan'ın bulunması için çok uğraştığını anlatan, oğluna teslim olması için çağrıda da bulunan Aslan, "Benim oğlumu çaldılar, götürdüler, sattılar. Bizi perişan ettiler. Para karşılığı satıyorlar. HDP aracılığı ile gitti. Çocuklarım orada HDP'ye gitti. Bir cevap alamadılar. Ağabeyi İstanbul'da çalışıyordu. Birkaç gün çalıştıktan sonra kayboldu ortalıktan. Viranşehir'e, Şanlıurfa'ya gittim, mitinglere gittim aradım bulamadım bir iz. Hatta iki kişi gitmişlerdi. Birisi kaçtı geldi. O şimdi evlendi çocuğu var. 6 yıldır oğlumu arıyoruz. Biz perişanız. Biz Volkan'ı istiyoruz. Gel oğlum. Bu işin sonu yok. Bu terör oyunundan vazgeçin. Bunun bize faydası yok. Biz devletimizin yanındayız. Devlet neredeyse biz oradayız. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Oğlum gelene kadar da gitmeyeceğim. Birkaç sefer aradı. 2-3 senedir aramıyor. Nerede olduğunu söylemedi. Biz kaçsak bizi vururlar diyordu. Kaçmak istiyordu. Sonuna kadar da bekleyeceğim. Bir insanın devleti olmasa namusu da olmaz şerefi de olmaz. Durma gel. Türkiye'nin dostu Türkiye'dir. Bak Suriye paramparça olmuş. Durma gel" dedi.



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