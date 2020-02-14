Dicle'de 'ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 'ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli kültür değerlerin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan ustalar kursiyerlerle buluşuyor projesi kapsamında, Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ev tekstili ürünleri hazırlama kursu öğretmeni ile buluşma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte el sanatları öğretmeni Mine Demirboya, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleriyle buluştu. Mine Demirboya’nın kurs sınıfını ziyaret ederek bambu işçiliği ile ilgili bilgi alan kursiyerler, bambudan yapılan el sanatlarının nasıl yapıldığını inceledi. Bambu işçiliğinde kullanılan malzemeleri ve bambu ürünlerinin yapım aşamalarını anlatan Mine Demirboya, mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için 'ustalar kursiyerlerle buluşuyor' projesinin önemli bir proje olduğunu söyledi.

Yük taşımak için kullanılan sepetlerin modernize edilerek küçük süs eşyalarının yanı sıra kirli, oyuncak ve meyve sepetlerine dönüştürüldüğü kursta, bambu ağacı dalları kullanılıyor. Kursiyerlerin ellerinde kolaylıkla şekil alabilmesi için bir süre suda bekletilen çubuklardan çeşitli ürünler ortaya çıkıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.