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Amed Sportif Faaliyetler istediğini aldı

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer'i kendi sahasında 21 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler istediğini aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer’i kendi sahasında 21 mağlup etti.
Amedspor'da 9. dakikada sakatlanan Abdullah Çetin oyundan çıktı ve yerine Tolga girdi. 17. dakikada Barış Memiş'in sol çaprazda kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kimse topa dokunamayınca Sarıyer golden oldu. 29. dakikada Murat'ın ceza yayı üzerine çıkardığı topta Bünyamin'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali'de kaldı. Sarıyer 36. dakikada öne geçti. Tolga'nın kaptırdığı top ile ceza alanına giren Cafer, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler müsabakanın ikinci yarıya hızlı başladı. 49.mdakikada beraberlik golünü buldu. Ceza alanı dışından topla buluşan Bünyamin'in muhteşem vuruşunda top ağlara gitti. Amedspor 64.dakikada 21 öne geçti. Murat ile sol kanattan başlayan atakta Üstün'un vuruşunda top kaleciden döndü. Murat topu iyi takip ederek ağlara gönderdi. 90+4. dakikada topla birlikte ceza alanına giren Alim'in vuruşunda savunma kale sahası içinde topu kornere çeldi. Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetlerin 21 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Suha Adıyaman xx
Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Mahmut Boz xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Bünyamin Yürür xxx, Üstün Bilgi xxx, Murat Gürbüzerol xx, Onur Alkan xx (Dk. 77 Erkut Şentürk x), Abdullah Çetin ? (Dk. 6 Tolda Tekin xx), Oğuz Çetinkaya xx, Erdem Koçal xx, Batuhan Kurt xx (Dk. 68 Yusuf Yağmur x)
Sarıyer: Ali Türkan xx, Şaban Özel xx, Cafer Tosun xx, Barış Memiş xx (Dk. 81 Alim Harlak ?), Şahin Şafakoğlu xxx (Dk. 61 Kubilay Akyüz x), Ozan Solak xx, Hüsnü Başkurt xx, Mahmut Bilir xx, Adem Koçak xx (Dk. 71 İlter Ayyıldız x), Bertul Kocabaş xx, Furkan Yaman xx
Sarı kartlar: Dk: 35 Bertul Kocabaş, Dk. 83 Hüsnü Başkurt (Sarıyer)
Goller: Dk. 49 Bünyamin Yürür? Dk. 64 Üstün Bilgi (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 36 Cafer Tosun (Sarıyer)

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