Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘kıyak ihale’ haberine yalanlama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘kıyak ihale’ haberindeki iddiaları yalanlayarak, haberin belediye tarafından yapılan çalışmaları karalamaya ve halkın nezdinde yapılan hizmetleri değersizleştirerek olumsuz algı oluşturmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Beledyesi’nden yapılan açıklamada, haberde dekoratif şehir aydınlatmasına 1 milyon 210 bin lira ödeme yapıldığı şeklinde asılsız ve yanlış bir iddiaya yer verildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu haberde öne sürülen iddialar ve bilgiler tamamen gerçek dışı olup, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları karalamaya ve halkımız nezdinde yapılan hizmetleri değersizleştirerek olumsuz algı yaratmaya yöneliktir. Haberde ihale dokümanı ve teknik şartname olmadığı öne sürülmüştür. Habere konu olan çalışmalar için piyasa araştırması kapsamında birçok farklı firmaya tasarım yaptırılmış, tasarım ve teknik açıdan en uygun 3 firma davet edilmiştir. İhale dokümanı ve teknik şartname EKAP’ta ve ihale dosyasında mevcuttur. Herkese açık olan ve paylaşılan bu süreci inkar eden ve yok sayan bu anlayış habercilik değil, ideolojik bir ters yüz etmedir" denildi.



"Henüz hiçbir ödeme yapılmamıştır"

Haberde, 6 noktada 12 dekoratif şehir aydınlatması yapıldığı gibi gerçeğe aykırı bir yalan ve yapılan işi azaltan, çarpıtan bir algının öne sürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oysa gerçekte yapılan ve ihale edilen iş 13 noktayer ve 36 dekoratif şehir aydınlatması ile fotoğraflı totem ve ışıklı tanıtıcı aydınlatma elemanları yapım işidir. Gerçeğe aykırı ve masa başında üretilen bu yalan haberde 1 milyon 210 bin ödendiği iddia edilmiştir. Söz konusu tasarımsal ve özellik gerektiren teknik çalışmalara başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Henüz hiçbir ödeme yapılmadığı gibi iş yeterliliği ve denetimi sonrasında hesaplanacak tutar ödenecektir. Yine haberde ‘Kentin 6 noktasında yapılan yazılmalardaki harf sayılarının toplam ücreti ise 324 bin liraya tekabül ediyor’ gibi hayali bir rakama ve bir yalana başvurulmuştur. Hangi hesaplama ve veriye dayandığı belli olmayan bu rakam, yalan haber ve algı üretmenin bir yolu olup, bu konuda hukuki haklarımız saklıdır. Unutulmamalıdır ki tasarımsal ve sanatsal işlerde ücret hesaplaması haberde öne sürüldüğü şekilde yapılamaz."



"Çalışma kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

Haberde ihalenin yasaya aykırı olduğunun iddia edildiği açıklamada, "Haberde konu olan ihale, Kamu İhale Kanununun 21/b maddesinde yer alan 'teknik açıdan özellik arz eden' ve 'yapımı önceden öngörülemeyen' ibarelerine dayandırılarak yapılmıştır. Çalışmanın tamamen özgün bir nitelik taşıdığı aşikardır. Bunun yanı sıra daha önceden planlanmamış olan ve Nisan ayında ilimizde düzenlenecek olan Uluslararası Sur Yarı Maratonu’na yetiştirmek amacıyla ivedi olarak işe başlanmasına gerek duyulmuştur. Bu çalışmayla ilimizde nisan ayında düzenlenecek olan Uluslararası Sur Yarı Maratonu ile kente gelecek yerli yabancı basın mensupları, sporcular ve turistlere şehrimizi daha iyi anlatmak, organizasyonun yurt içi ve yurt dışında yaratacağı popülerliği şehrimize ve esnafımıza ekonomik kazanç olarak geri dönüşümü sağlamak ve kentin görsel zenginliğini artırmak için tasarlanmış ve planlanmıştır. Bu nedenlerden dolayı yapılan iş aciliyet arz etmektedir ve ihale kanunun ilgili maddesine aykırı değildir. Öte yandan yapılan haberin ve servis edilen fotoğrafın içeriğine bakıldığında; haberi servis eden odakların yapılan işte öne çıkarılan şehrimizin ‘Peygamber ve Sahabe’ niteliğine açıkça saldırdıkları anlaşılacaktır. Sonuç olarak Büyükşehir Belediyemiz Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan bu çalışmanın, şehrimizin manevi kimliğini ve kültürel değerlerini öne çıkararak tanıtımına büyük katkı sağlayacağı aşikardır. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında haberde öne sürülen iddiaların tamamen asılsız ve şehrimize yapılan önemli hizmetlerin önünü kesmeye yönelik çırpınışlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri yalan, yanlı ve olumsuz algı yaratmaya yönelik haberler Büyükşehir Belediyemizin şehrimize hizmet etme azmini ve kararlılığını etkilemeyeceği gibi aksine hizmetler artarak devam edecektir. Söz konusu gerçek dışı haberler ve bu haberleri yapanlara karşı hukuki yollarla mücadele edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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