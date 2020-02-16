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Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi

İHA

Diyarbakır'da yıllar sonra etkili olan kar yağışı amatör spor müsabakalarını da vurdu.

Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi

Diyarbakır’da yıllar sonra etkili olan kar yağışı amatör spor müsabakalarını da vurdu.
Süper Amatör Futbol Ligi 1. Amatör Futbol Ligi ve diğer kategorilerdeki amatör ve genç ligleri ertelendi. Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor'un Mezopotamyaspor ile oynaması gereken maç da ertelendi. Diyarbakırspor teknik sorumlusu Aytekin Yıldırım, “Biz maça hazırdık ancak saha kardan temizlenmediği için maç ertelendi. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz " dedi.

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