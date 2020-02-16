HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu

DHA

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan (21), Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak.

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan (21), Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 167'nci gününe girdi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde oturan, kızı Pelda'nın 2014 yılında kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, 13 Ocak günü HDP il binası önündeki yerini alan Gevriye Ayhan, oturma eylemi sırasında kızının teslim olduğu haberini aldı. Dün akşam saatlerinde Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olan Pelda Ayhan, sorgusunun ardından Diyarbakır'da ailesiyle buluşturulacak.
Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 7'ye çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor
HDP önündeki eylemde 167'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 167'nci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 167'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 167'nci gününde
Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu Umutla evlatlarını bekleyen ailelerin bulunduğu çadırda alkış sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da ...
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 13 Ocak’ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan'ın Şanlıurfa'daki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'kıyak ihale' haberine yalanlama
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'kıyak ihale' ...
Diyarbekirspor ikinci yarıda kaybetmiyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor ikinci yarıda kaybetmiyor
Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi
Diyarbekirspor’dan Play-Off yolunda dev adım
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan Play-Off yolunda dev adım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘kıyak ihale’ haberine yalanlama
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘kıyak ihale’ ...
Amed Sportif Faaliyetler istediğini aldı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler istediğini aldı
Çınar’da masa tenisi turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Çınar’da masa tenisi turnuvası sona erdi
Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ...
HDP önündeki eylemde 166'ncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 166'ncı gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 166'ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 166'ncı gününde
Ceylan Karavil Park AVM’de Sevgililer Günü etkinliği
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM’de Sevgililer Günü etkinliği
60 liralık antifrizden kaçtı, 7 bin liralık masraftan kaçamadı
YEREL HABERLER 60 liralık antifrizden kaçtı, 7 bin liralık masraftan ...
Diyarbakır’da sis esareti... Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü, sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sis esareti... Görüş mesafesi 30 ...
DİSKİ’den donan su şebekelerine müdahale
YEREL HABERLER DİSKİ’den donan su şebekelerine müdahale
DİSKİ ekiplerinden kar temizleme çalışmalarına destek
YEREL HABERLER DİSKİ ekiplerinden kar temizleme çalışmalarına destek
Dicle'de 'ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği
YEREL HABERLER Dicle'de 'ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği
Diyarbakır takımları zorlu virajda
YEREL HABERLER Diyarbakır takımları zorlu virajda
Sur’un Çocukları Tiyatroda Projesi başladı
YEREL HABERLER Sur’un Çocukları Tiyatroda Projesi başladı
Taziye dönüşü hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Taziye dönüşü hayatını kaybeden 3 kişi toprağa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X