HDP önündeki eylemde 168'inci gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önündeki eylemde 168'inci gün

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 86 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 168'inci günde de sürdürdü. Usta birliğine giderken, 2015'te TunceliPülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (24) için eylem yapan Cenet Kabaklı, Gevriye Ayhan'ın kızına kavuşmasının kendilerini ümitlendirdiğini belirterek, aynı mutluluğu yaşamak istediklerini söyledi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 86 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 168'inci günde de sürdürdü. Usta birliğine giderken, 2015'te TunceliPülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (24) için eylem yapan Cenet Kabaklı, Gevriye Ayhan'ın kızına kavuşmasının kendilerini ümitlendirdiğini belirterek, aynı mutluluğu yaşamak istediklerini söyledi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
7 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 6'sı evlatlarına kavuşmuştu. Bugün de Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ile buluşmasıyla evladına kavuşan aile sayısı, 7 oldu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile HüsniyeHüseyin Kaya, Necla-Metin Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri ve Gevriye Ayhan diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. 86 aile, eylemini 168'inci günde de sürdürdü.
'AYNI SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'
Asta birliğine giderken, 2015 yılında TunceliPülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil için Gaziantep'ten gelerek, oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, bir anne daha evladına kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu söyledi. Oğluna kavuşup, aynı sevinci yaşamak istediğini belirten Kabaklı, "Bir anne daha evladına kavuştu, biz de çok sevindik, bizim evladımız gibi geliyor. Biz mutlu oluyoruz, bu bize bir ümit ışığı veriyor. İnşallah bizim evlatlarımız da gelir. Ne mutlu o anneye. İnşallah o mutluluğu biz de yaşarız. Benim Adil'imi geri versinler, ellerinde tuttukları yeter artık. Birazcık vicdanları, merhametleri varsa benim evladımı versinler. Ben hasta bir kadınım, dayanamıyorum artık versinler benim evladımı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyesi köy okulu öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi köy okulu öğrencilerini ağırladı
HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne bayıldı
YEREL HABERLER HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne ...
Komşu kentlerin kritik kapışması
YEREL HABERLER Komşu kentlerin kritik kapışması
Amedspor ilk kez geriye düştüğü maçı kazandı
YEREL HABERLER Amedspor ilk kez geriye düştüğü maçı kazandı
HDP önünde eylem başlattı, 5 yıl sonra kızını kucakladı Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önünde eylem başlattı, 5 yıl sonra kızını ...
İyi Parti Çüngüş İlçe Başkanı Demir güven tazeledi
YEREL HABERLER İyi Parti Çüngüş İlçe Başkanı Demir güven tazeledi
Bekleme salonu depo oldu; hasta yakınları, koridora kilim sererek ısınıyor
YEREL HABERLER Bekleme salonu depo oldu; hasta yakınları, koridora ...
Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu
YEREL HABERLER Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini ...
Aldudak’tan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER Aldudak’tan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret
Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor
HDP önündeki eylemde 167'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 167'nci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 167'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 167'nci gününde
HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu
YEREL HABERLER HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha ...
Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu Umutla evlatlarını bekleyen ailelerin bulunduğu çadırda alkış sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da ...
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 13 Ocak’ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan'ın Şanlıurfa'daki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'kıyak ihale' haberine yalanlama
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 'kıyak ihale' ...
Diyarbekirspor ikinci yarıda kaybetmiyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor ikinci yarıda kaybetmiyor
Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da amatör maçlar ertelendi
Diyarbekirspor’dan Play-Off yolunda dev adım
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan Play-Off yolunda dev adım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘kıyak ihale’ haberine yalanlama
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘kıyak ihale’ ...
Amed Sportif Faaliyetler istediğini aldı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler istediğini aldı
Çınar’da masa tenisi turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Çınar’da masa tenisi turnuvası sona erdi
Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ...
HDP önündeki eylemde 166'ncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 166'ncı gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X