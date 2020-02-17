HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 168'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 168’inci gününe girdi.

PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Eylem 168'inci gününde sağanak yağmur ve soğuk havaya rağmen devam ederken, 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru olan oğlu Vedat Kaya (28) için eşi Emine Kaya ile birlikte oturma eylemi başlatan Şehmus Kaya, çocuklarının kaçılmasında HDP'nin sorumlu olduğunu belirterek, HDP’nin kapatılmasını istedi. Acılı baba, "Güvenlik güçlerine teslim olan bütün çocuklar adres olarak buraya yani HDP’yi gösteriyor. Kaçılan çocuklar, kaçırılan askerler ve polislerin hepsi bu HDP’nin parmağı var. Devlet bir an evvel bunlara engel olsun. Ben sonuna kadar burada olacağım. 5 Eylül 2019’da buraya geldim evladım için oturma eylemindeyim. Ben asla buradan oğlumu almadan gitmeyeceğim" dedi.

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