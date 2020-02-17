Diyarbakır'da ürün bazlı gıda denetimi başladı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından bugün Türkiye'de eş zamanlı başlatılan ürün bazlı gıda denetimi Diyarbakır'da 64 ekiple gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde başlatılan ürün bazlı gıda denetimleri Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. 22 Şubat'a kadar sürecek denetimlerde kırsal ilçeler de dahil olmak üzere toplamda 64 gıda denetim personeli görev alacak.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Hüseyinoğlu, insanların daha sağlıklı gıdaya ulaşmaları için 17 ilçe ve şube müdürlüğü olarak tüm ekiplerin yıl boyunca denetimlere devam ettiğini belirterek, "Özelde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine 17-22 Şubat tarihleri arasından 6 günlük bir gıda denetim seferberliğine başladık. Seferberlik kapsamında et, süt ürünleri, işleyen tesisler, fırın, lokanta ve toplu yemek üretimi gibi yerlerin tamamı bu süreçte denetlenecek" dedi.

2019'DA 15 BİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019 yılı içinde 10 bin işletmede 15 bine yakın denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Hüseyinoğlu, "Bu denetimlerde 83 idari yaptırım uyguladık. Bunlardan 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu şeklinde uygulandı. Bu kapsamda 1 milyon TL'ye yakın bir ceza uygulandı. Hedefimiz her işletmemizin en az 2 defa, özellikle riskli ürünlerde, unlu mamullerde 3 defa denetimler gerçekleştirmek. 15 bin olan denetim sayımızı 20 bine çıkarmayı planlıyoruz. Yıl boyunca denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.



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