Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır'a 2 bilim sınıfı

– Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Köprübaşı Ortaokulunda iki sınıfı STEM ve robotik kodlama sınıfına dönüştürdü.

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Köprübaşı Köyü Ortaokulunda Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü tarafından STEM ve robotik kodlama sınıfı oluşturuldu. Bilim sınıfı Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Şeref Ateş ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçier tarafından açıldı.

Açılışta konuşma yapan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Şeref Ateş, 17 yıldır Türkiye'yi tanıtmak için dünyanın her tarafında gayretle çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Ateş, “Çocuklarımız ve gençlerimiz, yazılımı, bilgisayarı ve dünyaya rekabet edebilecekleri duruma gelebilsinler diye bunun alt yapısını oluşturmak için, bilim sınıfı açtık. Bu anlamda bize katkısı olan vali, kaymakam ve il milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki, tekrar bu topraklar bir dönem olduğu gibi bilimin entelektüel gelişimin, düşünce hayatının da merkezi olur. Onun için tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Öğrencilerin hayata bakış açıları değişti”

Fen Bilimleri öğretmeni Merve Gül Tezer, bilim sınıfı sayesinde öğrencilerin hedeflerinin, hayata bakış açılarının, hatta gözlerinde ki ışığın bile değiştiğini söyledi. Tezel, “Bugün burada çocuklarımız için çok güzel şeyler oluyor, yaparak yaşayarak öğrenmeyi algılıyorlar çocuklarımız. Fen bilimleri dersi sadece kitapta olan bir ders olarak kalmıyor, onlar birçok şeyi heyecanla görüyorlar burada. Laboratuvar daha önce kullanılmaz haldeydi, müdürümüz ve Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür ederiz, onların sayesinde birçok materyallere kavuştuk. Öğrencilerin hedefleri, hayata bakış açıları, hatta gözlerinde ki o ışık bile değişti. Ezbere dayalı bir ders olamadığı için çocuklar açısından görseller çok önemli, diğer okullarda da bu şekilde projelerin olmasını destekliyorum. Çocuklar açısından çok güzel oluyor” diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Ayfer Hafize Maral ise bilim sınıfının çok güzel olduğunu kaydetti. Maral, “Burası çok güzel bir yer, burada robotlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz, eğer olursa yarışmalara da katılmayı düşünüyoruz. Burası her alanda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunu yapan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımızdalar, daha iyi öğrenmemiz için elinden geleni yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bilim sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.

