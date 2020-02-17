Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır'da bilim sınıfları

YUNUS Emre Enstitüsü'nce Diyarbakır'ın merkez Sur ve Bağlar ilçelerindeki 2 okulda bilim sınıfı açıldı. Açılışına katılan Enstitü Başkanı Prof. Şeref Ateş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında bu sınıfları oluşturduklarını belirterek, amaçlarının, kültürü ve bilimi ülkenin gündemine taşımak, dünya halklarıyla iletişimi geliştirmek olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Köprübaşı Ortaokulu ile Bağlar ilçesi Bağcılar Anadolu Lisesi'nde, TABİP kapsamında, Yunus Emre Enstitü tarafından robotik kodlama sınıfları oluşturuldu. Sınıfların açılışını gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye'yi tanıttıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TABİP ile bilim diplomasisi yürüttüklerini aktaran Ateş, projenin amacının, kültürü ve bilimi ülkenin gündemine taşımak ve bunun aracılığıyla dünya halklarıyla iletişimi geliştirmek olduğunu vurguladı.

'BU COĞRAFYADA BİLİMİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 ay önce açtıkları bilim sınıfına gençlerin ilgi göstermesinin, kendilerini ikinci adımı atmaya teşvik ettiğini belirten Ateş, "Yurt dışında yaptığımız kitap satışlarından elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla böyle bir yatırım yapma kararı aldık. Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın ve Milli Eğitim Bakanı'mızın da üzerinde durduğu bu coğrafyada, yeniden bilimin, aklın ve kültürün merkeze alındığı bir yaklaşımı yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Dünyada ilk robotu icat eden El Cezeri'nin bu topraklarda yetiştiğini vurgulayan Ateş, "Diyarbakır'daki sınıfın adını da ona atfettik. Bu sınıfta da çocuklarımız ve gençlerimiz, dünyayla rekabet edebilecek bir duruma gelebilsinler. Bunun altyapısını oluşturmak için bilim sınıfını açtık. Ümit ediyoruz ki tekrar bu topraklar, bir dönem olduğu gibi bilimin, entelektüel gelişimin, düşünce hayatının merkezi olur" diye konuştu.

Bilim sınıflarını ilk kez gören öğrenciler ise daha önce kitaplarda okudukları bilimsel aletleri ilk kez gördüklerini ve bunlarla deney yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.



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