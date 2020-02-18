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HDP önündeki eylemde 169'uncu gün; aile sayısı 87 oldu

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 169'uncu günde de sürdürdü. Eylemdeki aile sayısı, 1992'de 10 yaşındayken, kaybolan oğlu Hacı için Şırnak'tan gelen Halil Esendemir ile birlikte 87'ye çıktı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 169'uncu günde de sürdürdü. Eylemdeki aile sayısı, 1992'de 10 yaşındayken, kaybolan oğlu Hacı için Şırnak'tan gelen Halil Esendemir ile birlikte 87'ye çıktı.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla ailelerden 8'i, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile HüsniyeHüseyin Kaya, Necla-Metin Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, Gevriye Ayhan ve Melik Aslan, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
AİLE SAYISI 87 OLDU
Eylemin 169'uncu gününde oturma eylemindeki aile sayısı, 1992'de 10 yaşındayken, kaybolan oğlu Hacı için Şırnak'tan gelen Halil Esendemir ile birlikte 87 oldu. Esendemir, oğlunun ilkokul 4'üncü sınıftayken İstanbul'a gittiğini, 1 yıl orada kaldıktan sonra kaybolduğunu söyledi. 9 yıl sonra oğlunun terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu duyduğunu anlatan baba Esendemir, bugüne kadar çocuğundan haber alamadığını söyledi. Eylemdeki aileleri görünce umutla gelip, katıldığını belirten Halil Esendemir, oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi. 

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