Yenişehir’de MOPDES ekibi iş başında

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin destekleri ile başlatılan Mobil PsikoSosyal Destek (MOPDES) ekibi, ilçede ikamet eden ailelerin sorunlarını çözmek için hizmet vermeye başladı.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen MOPDES kapsamında eşinden şiddet gören, tacize uğrayan, cinsel istismar veya yaşamış olduğu herhangi bir olaydan dolayı psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşların evine gidilerek, yerinde hizmet veriliyor.

Psikolog ve sosyologlardan oluşan ekipler belirli günlerde kişiye özel psikososyal destek vermekle kalmıyor, gerekli gördüğü durumlarda hastanelerden randevu alıp vatandaşların ciddi bir takibe alınması sağlanarak, vatandaşların daha profesyonel bir şekilde sorun ve sıkıntılarının çözümlenmesi sağlanıyor. Ayrıca ekip, söz konusu hanelerde eğitim, sağlık, idari gibi işlemlerinde kamu hizmeti gerektiren durumları da tespit edip, durumu ilgili birime bildirerek, konunun yakından takipçisi oluyor.

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