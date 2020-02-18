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HDP önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine 2 aile daha katıldı.

HDP önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine 2 aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin direnişi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Ailelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ederken 169'uncu günde 2 aile daha evlatlarına kavuşmak ümidiyle HDP önündeki eyleme katıldı.

"Devlet bizim babamız bizim her şeyimizdir"
5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, eyleme Diyarbakır'da katıldığını söyledi. Arslan, "Kızımı 5 sene önce kaçırdılar. Ben kızımı istiyorum, benim kızımı bana geri göndersinler. Benim kızım daha küçücüktü kaçırıp dağa gönderdiler. Kızım gelmek istiyor ama gelmekten korkuyor. En son iki ay önce görüştüm. Gelmeyi istiyordu ama korkuyordu kızım. Kızım Suriye’de Deyrizor'dadır. Ben kızımı istiyorum. Kızımı kandırdılar, kaçırdılar. Kızımı 5 yıl önce 15 yaşında kaçırdılar. Kızımı görmek istiyorum, o sevinci yaşamak istiyorum. Aysun anneciğim, neredeysen duy, Ramazan diyor, ‘Aysun abla ne zaman gelecek. Televizyona çık o da gelsin anneciğim’ diyor. Gel anneciğim gel, hiç korkma. Bizim devletimiz bizim arkamızdadır, hiç korkma. Devlet bizim babamız, bizim her şeyimizdir” dedi.

28 sene önce kaçırılan evladı için geldi
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Fındık köyünden gelen Halil Esendemir de oğlu Hacı Esendemir’in 1992’den beri kaybolduğunu ve haber alamadığını, en son dağda olduğunun söylendiğini ifade etti. Esendemir, "Çocuğum 28 seneden beri kayıp, sesimizi duyunca, görünce teröründen elin gelsin. Bende bu eyleme katıldım. Teslim olsun buraya gelsin, beraber evimize gidelim. Gören, bilen bize bir haber versin. Hiç görüşemedik, nerede olduğundan da haberimiz yok. Dağda olduğunu emniyet söyledi, bazı kişiler söyledi. Kuzey ırakta yaşadığını söylediler. Dağdaki kişiler boş boşuna gidip toplara, helikopterlere, soğuk havayı boş boşuna yemesinler" şeklinde konuştu.

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