Yenişehir’de evde bakım hizmeti başlatıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yenişehir Her Yerde Projesi kapsamında yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti başlatıldı.

Yenişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yenişehir Her Yerde Projesi ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak evde temizlik hizmeti sunulmaya başlandı. Evde temizlik hizmeti kapsamında yaşlı insanların evlerinde yerlerin silinmesi, cam ve tozlanan yerlerin silinmesi, bulaşıkların yıkanması gibi hizmetler veriliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara her alanda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Beşikci, "Evde temizlik hizmetimiz de bunlardan biri. Onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. Bu hizmetlerimizi halkımıza sunmaya devam edeceğiz" dedi.

