Dicle'de halk kütüphanesi açılacak

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, ilçeye halk kütüphanesi kazandırılacağı müjdesini verdi.

Dicle'de bulunan bir binanın halk kütüphanesi olarak kullanılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, eskiden giyim atölyesi olarak kullanılan binanın halk kütüphanesi olarak kullanılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Dicle'ye gelerek, konuyu ziyaret ettiği Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin’le görüştü. Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin’le birlikte halk kütüphanesine çevrilecek olan binada incelemelerde bulunan Alp, "Dicle'de Kaymakam Halil İbrahim Demirçin'i ziyaret ettik. İlçemize kütüphane açılması için hazineye ait bir yapının Bakanlığımıza tahsisi hususunda görüşmeler yaptık. Kaymakamımız kararlı ve samimiydi. Tahsisi yapılacak mekanının kütüphaneye elverişli olması, şehir merkezinde oluşu önemlidir. Bu aşamadan sonra mekanın kütüphaneye uygunluğu gibi hazırlanacak rapor ile start veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda güzel ilçemiz Dicle’yi ve gençlerimizi kütüphaneyle buluşturacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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