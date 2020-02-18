Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan futbol kurslarında geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor.

Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan futbol kurslarında geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda çocuklar eğitim görmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde, futbol kurslarına kayıt yapan 616 yaş arası yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor. Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Talaytepe spor tesisleri ve 500 evler spor tesislerinde eğitim gören çocuklara 10 futbol antrenörü eşlik ediyor.
Büyükşehir Belediyesi futbol kursunda eğitim gören çocuklar, verilen eğitimler ve gösterilen ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle'de halk kütüphanesi açılacak
YEREL HABERLER Dicle'de halk kütüphanesi açılacak
Futbolda hafta içi heyecanı
YEREL HABERLER Futbolda hafta içi heyecanı
Diyarbakır’da ‘adalet, ombudsmanlık ve üniversiteler’ programı DÜ tarafından Kamu Başdenetçisi Malkoç’a ‘fahri doktora’ unvanı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘adalet, ombudsmanlık ve üniversiteler’ ...
Diyarbakır’daki erteleme maçları cumartesi gün oynanacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki erteleme maçları cumartesi gün ...
DİSKİ Eğil Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER DİSKİ Eğil Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye ...
Diyarbakır’ın ‘Deli Mevlo’su hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın ‘Deli Mevlo’su hayatını kaybetti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 169'uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 169'uncu gününde
Bebeklerde kasık fıtığına dikkat
YEREL HABERLER Bebeklerde kasık fıtığına dikkat
Yenişehir’de evde bakım hizmeti başlatıldı
YEREL HABERLER Yenişehir’de evde bakım hizmeti başlatıldı
Amedspor kritik virajda
YEREL HABERLER Amedspor kritik virajda
HDP önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı
Yenişehir’de MOPDES ekibi iş başında
YEREL HABERLER Yenişehir’de MOPDES ekibi iş başında
HDP önündeki eylemde 169'uncu gün; aile sayısı 87 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 169'uncu gün; aile sayısı 87 ...
MS hastası kadın 4 ayda 19 kilo verdi Diyarbakır'da 28 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Aynur Atik, hastalığı nedeni ile aşırı kilo aldı Kiloları nedeni ile robot tedavisi göremeyen Atik, başvurduğu diyetisyenin programı sayesinde 4 ayda 19 kilo verdi 100 kiloya kadar düşen Atik, robot tedavisi görmeye başladı
YEREL HABERLER MS hastası kadın 4 ayda 19 kilo verdi Diyarbakır'da ...
HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı sarıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı ...
HDP önünde eylem başlattı, 6 yıl sonra oğluna kavuştu Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önünde eylem başlattı, 6 yıl sonra oğluna ...
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan ...
HDP önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuşacak
YEREL HABERLER HDP önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına ...
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne eylem yapan Melik Aslan’ın oğlu Volkan Aslan güvenlik güçlerine teslim oldu. Eylemin 167. gününde 8. aile de evladına kavuşmuş oldu.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi ...
Uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından intihar etti
YEREL HABERLER Uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından intihar ...
Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır'da bilim sınıfları
YEREL HABERLER Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır'da bilim ...
Sur Belediyesinde 25 kişi emekli oldu, çalışanlar ilk kez ikramiyelerini tam aldı
YEREL HABERLER Sur Belediyesinde 25 kişi emekli oldu, çalışanlar ilk ...
Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır'a 2 bilim sınıfı
YEREL HABERLER Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır'a 2 bilim sınıfı
Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor
YEREL HABERLER Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X