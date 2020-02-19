PKK'dan kaçan kızı Pelda için sobanın yanında yer yatağı hazırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

PKK'dan kaçan kızı Pelda için sobanın yanında yer yatağı hazırladı

DHA

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan, önceki gün, terör örgütü PKK barınaklarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya (21), kavuştu. Pelda'nın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri devam ederken, evde ise heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. İlk buluşmada kızının sığınaklarda çok üşüdüğünü söylemesi üzerine anne Gevriye Ayhan, 6 yıl sonra tekrar evinde kalacak olan Pelda için sobanın bulunduğu odada yer yatağı yaparak beklemeye başladı.

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan, önceki gün, terör örgütü PKK barınaklarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya (21), kavuştu. Pelda'nın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri devam ederken, evde ise heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. İlk buluşmada kızının sığınaklarda çok üşüdüğünü söylemesi üzerine anne Gevriye Ayhan, 6 yıl sonra tekrar evinde kalacak olan Pelda için sobanın bulunduğu odada yer yatağı yaparak beklemeye başladı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi devam ederken, eylemdeki annelerden Gevriye Ayhan, terör örgütünün barınaklarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu. Önceki gün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde 6 yıl aradan sonra kızına kavuşan anne Gevriye Ayhan'ın buluşma sırasında baygınlık geçirmesi, duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Pelda'nın, emniyetteki sorgusu sürerken, Gevriye Ayhan ise kızı için evde hazırlıklara başladı. Pelda'nın terör örgütü barınaklarında çok üşüdüğünü söylemesi üzerine, anne Ayhan, sobanın yanına yatak sererek eve döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Anne Ayhan, HDP il binası önünde oturma eylemine çocukların hepsi dönene kadar devam edeceğini de söyledi.
'SON 6 YILI HATIRLAMAK İSTEMİYORUM'
Kızının emniyetteki ifade işlemlerinin ardından evine döneceğini ifade eden Ayhan, şunları söyledi:
"Bizimle yemek yiyecek. Sabah oğlumla uyandık. Aramızda uyuyacağını konuştuk. Oğlum, 'ablama sarılıp uyuyacağım' dedi. Ablalarını ne zaman göreceklerini merak ediyorlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok sevindik. 3 gecedir uyku girmiyor gözüme. Devletimiz sağ olsun. Allah polisimizden, askerimizden razı olsun. Son 6 yılı hiç hatırlamak istemiyorum. Ne gece ne gündüz ne dakika ne saniye aklımdan çıkmadı. Ben evde diğer çocuklarım yüzümden ağlayamadım ama dışarıda bahsedildiği zaman hep ağlıyordum. Hep dua ediyordum. Bir gün kızıma kavuşayım sonra öleyim diye. Çok şükür kavuştuk. Hiçbir anne, baba evlat acısı görmesin. O dağdakilerin hepsi annelerine kavuşsun. Şimdi kızım geldiği zaman ne isterse alacağız, evde iş yaptırmayacağız. Bu sabah abisine 'Elbisesi belki kirlidir. Ona elbise götürelim' dedim. Bana 'bir kaç gün daha bekle. Maaşımı alınca kardeşimi giyim mağazasına götüreceğim. Ne isterse alacağım. Yeter ki kardeşimle kavuşayım' dedi. Kızım çok soğukta kalmış. Sobanın yanına yatağını kurdum. Bekliyorum. Kendi ellerimle üzerini örteceğim." 
'DAHA ÖNCE 2 KERE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ'
Kavuşma anında kızıyla konuşma fırsatı bulduğunu söyleyen Ayhan, "Orasının çok zor olduğunu söyledi. Çok işkence yapıldığını ve 2 sefer kaçmaya çalıştığını söyledi. 'Sınır duvarları çok yüksek olduğu için kaçamadım. Beni yakaladılar. Kuyuya atıp kapağını kapattılar. Aç susuz orada kalıyorduk. Umudum kesilmişti' dedi. En sonunda Allah yardım etti, fırsat verdi ona. Allah onu o cehennemden çıkarttı. Oturma eylemine devam edeceğim. Bütün çocuklar gelene kadar o annelere destek olacağım. Dualarım hepsi onlarladır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşatlılar Derneğinden köy okuluna kitap yardımı
YEREL HABERLER Boşatlılar Derneğinden köy okuluna kitap yardımı
Silvan'da Geleceğine Sahip Çık Projesi
YEREL HABERLER Silvan'da Geleceğine Sahip Çık Projesi
Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol ...
Dicle'de halk kütüphanesi açılacak
YEREL HABERLER Dicle'de halk kütüphanesi açılacak
Futbolda hafta içi heyecanı
YEREL HABERLER Futbolda hafta içi heyecanı
Diyarbakır’da ‘adalet, ombudsmanlık ve üniversiteler’ programı DÜ tarafından Kamu Başdenetçisi Malkoç’a ‘fahri doktora’ unvanı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘adalet, ombudsmanlık ve üniversiteler’ ...
Diyarbakır’daki erteleme maçları cumartesi gün oynanacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki erteleme maçları cumartesi gün ...
DİSKİ Eğil Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER DİSKİ Eğil Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye ...
Diyarbakır’ın ‘Deli Mevlo’su hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın ‘Deli Mevlo’su hayatını kaybetti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 169'uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 169'uncu gününde
Bebeklerde kasık fıtığına dikkat
YEREL HABERLER Bebeklerde kasık fıtığına dikkat
Yenişehir’de evde bakım hizmeti başlatıldı
YEREL HABERLER Yenişehir’de evde bakım hizmeti başlatıldı
Amedspor kritik virajda
YEREL HABERLER Amedspor kritik virajda
HDP önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı
Yenişehir’de MOPDES ekibi iş başında
YEREL HABERLER Yenişehir’de MOPDES ekibi iş başında
HDP önündeki eylemde 169'uncu gün; aile sayısı 87 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 169'uncu gün; aile sayısı 87 ...
MS hastası kadın 4 ayda 19 kilo verdi Diyarbakır'da 28 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Aynur Atik, hastalığı nedeni ile aşırı kilo aldı Kiloları nedeni ile robot tedavisi göremeyen Atik, başvurduğu diyetisyenin programı sayesinde 4 ayda 19 kilo verdi 100 kiloya kadar düşen Atik, robot tedavisi görmeye başladı
YEREL HABERLER MS hastası kadın 4 ayda 19 kilo verdi Diyarbakır'da ...
HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı sarıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı ...
HDP önünde eylem başlattı, 6 yıl sonra oğluna kavuştu Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önünde eylem başlattı, 6 yıl sonra oğluna ...
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan ...
HDP önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuşacak
YEREL HABERLER HDP önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına ...
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne eylem yapan Melik Aslan’ın oğlu Volkan Aslan güvenlik güçlerine teslim oldu. Eylemin 167. gününde 8. aile de evladına kavuşmuş oldu.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi ...
Uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından intihar etti
YEREL HABERLER Uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından intihar ...
Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır'da bilim sınıfları
YEREL HABERLER Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır'da bilim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X