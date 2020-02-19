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Ev alırken dolandırıldı, ipotekli eve yerleştirildi mağdur oldu

İHA

Diyarbakır'da yaşayan 2 çocuk annesi Hediye Toprak, 3 yıl önce elinde avucunda ne varsa satıp bir miktar da borç alarak bir inşaat firmasından ev aldı. Daha sonra dolandırıldığını öğrenen Toprak, inşaat firması yetkilileri tarafından ipotekli eve yerleştirildi. Toprak, sitede kaldığı evle birlikte 22 dairenin bir bankaya ipotekli olduğunu ve herkesin parayı denkleştirdiğini bir tek kendisinin imkanı olmadığı için parayı veremediğini belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Ev alırken dolandırıldı, ipotekli eve yerleştirildi mağdur oldu

Diyarbakır’da yaşayan 2 çocuk annesi Hediye Toprak, 3 yıl önce elinde avucunda ne varsa satıp bir miktar da borç alarak bir inşaat firmasından ev aldı. Daha sonra dolandırıldığını öğrenen Toprak, inşaat firması yetkilileri tarafından ipotekli eve yerleştirildi. Toprak, sitede kaldığı evle birlikte 22 dairenin bir bankaya ipotekli olduğunu ve herkesin parayı denkleştirdiğini bir tek kendisinin imkanı olmadığı için parayı veremediğini belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.
Diyarbakırlı Hediye Toprak, 3 yıl önce Bağlar ilçesinde kaldığı müstakil evini satarak bir miktar da borç alarak bir inşaat firmasından ev aldı. Daha sonra dolandırıldığını ve evinin birkaç kişiye satıldığını öğrenen Toprak, firma yetkililerine yalvar yakar ortada kaldığını belirterek firma yetkilileri tarafından ipotekli olan bir sitenin dairesine yerleştirildi. Toprak'ın kaldığı sitede 22 dairenin bir bankaya ipotekli olmasından dolayı banka dairelerin parasını talep etti, parayı vermeyenlere ise evlerinin satılacağını duyurdu. 22 dairenin ana parasının 4,5 milyon lira olduğunu belirten Toprak, eşinin de tarlaları satıp parasını kumara verdiğini, kendilerini terk ettiğini ve şu anda bir tek kendisinin parayı veremediği için ortada kaldığını ileri sürerek yetkililere ve hayırseverlerden yardım çağrısında bulundu.

110 bin lira bulamazsa 2 çocuğu ile sokağa atılacak
Bağlarda ara sokak arasında evini 50 bin liraya sattığını 50 bin lirada borç edip bu evi 3 yıl önce satın aldığını aktaran Hediye Toprak, bir emlakçı sayesinden inşaat halinden ev aldığını belirtti. Toprak, "‘Bana bir yıl sonra evimin tamamlanacağını söylediler. Bir yıl geçtikten sonra ben geldim ve evimi dört beş kişiye sattıklarını duydum. Emlak bürolarına gittim, kardeşleri, ağabeyleri oradaydı. Yalvardım yakardım bu nedir başıma getirdiniz dedim. Bana 'Abla biz iflas etmişiz, biz batmışız verecek durumumuz yok' dediler. O kadar perişandım eşim de beni terk etmişti. 50 bin lirada borç etmiştim evin üstüne kattım. Ben o ailenin ayağına attım. Sokaktayım Allah rızası için bana bir çare bulun, ya paramı verin ya da bana bir ev verin. Gelin araştırın sokaktayım. Onlarda araştırdı gerçekten ev sahibi beni dışarı atıyordu. İşsiz güçsüzdüm, kira ödeyecek durumum yoktu. Sonra dediler, Abla para yok. 2+1 bir evimiz var ipoteklidir, git otur dediler. Şubatın 20’sinde bir yılım bitiyor buraya gelişimin. Bu sefer banka 1 aydır bu parasını istiyor. 110 bin lira bankanın borcudur. Vermezseniz evinizi internetten satışa çıkartacağız. Bu sitede 22 tane mağdur var. 22 dairede ipoteklidir, bankaya aittir. Bu 22 tane hepsi bu parayı ödeyebiliyor. Çünkü güçleri vardır, erkekleri başlarında var, aileleri vardır. Benim Allah’tan başka, iki çocuğumdan başka kimsem yoktur. Eşim zaten çocukları ve bütün borçları boynuma bıraktı. Annem ile babam var onlarda yaşlı. Bir tek 3 aylık yaşlılık maaşı alıyor, hiçbir gelirleri yok. 4 buçuk milyon bankanın borcudur. 22 daireye bölüştüler, bana 110 bin lira düştü. Tek benim kaldı, benim yüzümden onlar da tapularını alamıyor. Banka diyor bir tane eksik olsa onlara da vermiyoruz. Bu sefer komşularım da bana baskı yapıyor. ‘Abla sen nereden getiriyorsan getir. Çünkü senin yüzünden bizde alamıyoruz’ diyorlar. Ben bir kadınım, işsizim, güçsüzüm, kimsem yok, iki tane öğrencim var. 110 bin lirayı ben nasıl ödeyeyim. 100 bin lirada verdim, o da gitti. Daha önceki evi sattığım, borç ettiğimde borçlularda artık rahat bırakmıyordu. Onlarda haklı olarak borcunu istiyordu. Eşim kalktı gitti tarlaları satacağım borçları vermek için. Gitti tarlayı sattı bütün parayı kumara verdi. O gündendir eve bile gelmedi. Allah için sesimi duyun. Buradan sesimi Cumhurbaşkanımıza, başkanlara, milletvekillerine, iş adamlarına duyurmak istiyorum. Allah için, benim için değil çocuklarım için. Çocuklarım sokakta kalacak" dedi.

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