Diyarbakırlı gönüllülerden köy okulu öğrencilerine bot ve mont yardımı

Diyarbakır’da gönüllü yardım çalışması yürüten Rojda Çakmak ve Hatice Tunç, sosyal medyada köyde eğitim gören çocuklar için bot ve mont yardımı çağrısında bulundu. Duyarlı vatandaşlar tarafından gönderilen giyecekler, köy okulu öğrencilerine dağıtıldı.

Diyarbakır’da iki kız arkadaş köy okullunda eğitim gören çocuklar için sosyal medyada bot ve mont yardımı çağrısında bulundu. Rojda Çakmak ve Hatice Tuncun çağrısına bir spor kulübünün taraftar grubu ile duyarlı vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Hayırseverler tarafından alınan bot, mont ve oyuncaklar Diyarbakır’a gönderildi. Çakmak ve Tunç, teslim aldıkları yardım malzemelerini Silvan ilçesinde bulunan Vatan ve Boyunlu İlkokulu öğrencilerine dağıttı.

Rojda Çakmak, amaçlarının soğuk geçen mevsimde çocukların içini ve bedenlerini ısıtmak olduğunu söyledi. Çakmak, "Biz Hatice arkadaşımla böyle bir çalışma organize etmek istedik. Sağ olsunlar duyarları vatandaşlarda bizim çağrımıza destek vererek el birliğiyle küçükte olsa yüreğimizden gelen güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Köye gitmek için de araç bir takipçimiz tarafından karşılandı. Çocuklara mont ve bot dağıtırken okulun bahçesinde top oynadık birlikte şarkılar söyledik, mutluluklarına ortak olmaya çalıştık. Sosyal medyadan yaptığımız çağrılara ses veren takipçilerimiz eşliğinde yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.