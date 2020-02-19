HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 170'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 170’inci gününe girdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren ailelerden 2005'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 10 yaşındaki oğlu Mikail Sadık için Siirt'ten HDP Diyarbakır il binası önüne gelen baba Salih Sadak, oğlu gelmeyene kadar eylemi sonlandırmayacağını söyledi. Sadak, "Oğlum Mikail 3. sınıfta 10 yaşında iken kaçırıldı. 15 yıldır haberim yok, beni duysun onu bekliyorum. Oğlum kaç gel, gelmesen ben buradan çıkmıyorum, gelinceye kadar burada bekleyeceğim” dedi.

Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu astsubay Semih için 5 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetinde olduğunu söyledi. Özbey, "6 ay oldu buradayız, gelen çocuklara çok seviniyoruz, ama o sevinci bizde yaşamak istiyoruz. Bizi de sevindirsinler, bizimde yavrumuzu bize kavuştursunlar. PKK’ya sesleniyorum, bırakın benim çocuğumu ben sizden bir şey istemiyorum kendi hakkım olan çocuğumu istiyorum. Bu acıyı bize yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çocuğumun hayatıyla oynadılar, gençliğinden ve özgürlüğün elinden aldılar" diye konuştu.

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