Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Medical Park Batman Petrolspor’a sahasında 10 mağlup oldu.

Az sayıda taraftarın takip ettiği müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Müsabaka boyunca hiçbir atağı bulunmayan konuk takım 90. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanına giren Furkan topu ağlara yolladı ve müsabaka Batman Petrolspor’un 10 üstünlüğüyle tamamlandı. Diyarbekirspor, bu yenilgiyle sezonun ikinci yarısında ilk kez mağlup olmuş oldu. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Batmanda oynanan maçı Diyarbekirspor son dakika golüyle 10 kazanmıştı. Bu kez Diyarbakır’da son dakika golüyle gülen taraf Batman ekibi oldu.

Konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya dostluk görüntüleri damga vurdu. Her iki takım taraftarları arasında centilmenlik gösterileri yaşandı. Müsabakayı her iki takımın yöneticileri birlikte takip ederken, Yeni Diyarbakır Stadyumunda yapılan maçı Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da izledi.



Maçın karnesi

Stat: yeni Diyarbakır

Hakemler: Hamit Basık xx, Emrah Uluçay xx, Muhammet Munir Dadı xx

Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Orkun Dervişler x (Dk. 53 Ahmet Arı xx), Onur Paksoy xx, Şevket Güngör xx, Ömer Yanık xx, İbrahim Has xx (Dk. 69 Güney Tutcuoğlu x), Emre Hasan Balcı xx, Reşo Akın xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Taner Çekiç xx, Feyyaz Aydil xx (Dk. 81 Uğur Uğur ?)

Medical Park Batman Petrolspor: Cihan Şentürk xx, Ardahan Gündoğdu x (Dk. 46 Furkan Karabatak xxx), Okan Toprak xx, Sebahattin Usta xx, Mazlum Demir xx, Buğra Temel xx (Dk. 84 Serhat Tunç ?), Emre Kars xx, Ferdi Konak xx, İbrahim Yakup İnal xx, Umut Çakar xx, Ahmet Güven xx (Dk. 69 Şükrü Kaan Kılıçaslan x)

Gol: Dk. 90 Furkan Karabatak (Batman Petrolspor)

