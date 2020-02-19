Vali Güzeloğlu: "2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt serilecek, bu bir rekordur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Güzeloğlu: "2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt serilecek, bu bir rekordur"

İHA

– Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yol yapımlarıyla ilgili ihalelere çıktıklarını 2 yıllık süre zarfında toplam 2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt sereceklerini belirterek, bunun Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri arasında rekor olduğunu söyledi.

Vali Güzeloğlu: "2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt serilecek, bu bir rekordur"

– Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yol yapımlarıyla ilgili ihalelere çıktıklarını 2 yıllık süre zarfında toplam 2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt sereceklerini belirterek, bunun Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri arasında rekor olduğunu söyledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘muhtar saati’ uygulamasının 16’ncısı gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen organizasyona Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür V. Dr. Ahmet Naci Helvacı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürü Veysi Kanat, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

“Hasta bekleme salonları kısa sürede tamamlanacak”
Dicle Üniversitesi Hastanesi hasta bekleme alanının kiraya verilmesinden dolayı hasta yakınlarının mağdur durumda olduğunu ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi’yle görüştüklerini ve hasta yakınları için yeni 400 metrekarelik alan tahsis ettiklerini söyledi. Bu alanda en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarının müjdesini veren Vali Güzeloğlu, hasta yakınlarının dinlenebileceği sıcak çay ve kahve ikramının yapılacağı yeni bekleme salonunu bu yıl içinde hizmette açacaklarını dile getirdi. Dicle Üniversitesi dışında benzer çalışmayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürüteceklerine değinen Vali Güzeloğlu, ayrıca hastane kantinlerini fiyat konusunda denetleyeceklerini, aşırı haksız kazancın önüne geçeceklerini vurguladı.

“Bin 858 kilometrelik kırsal mahalle yoluna asfalt serilecek”
2020 ile 2021’e dönük olmak üzere yol altyapılarında ihalelere başladıklarını ve 3 ihaleyi gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Vali Güzeloğlu, kalan 15 ihalenin de yakın zamanda yapılacağını belirtti. 2 yıllık dönemde kırsal mahallelerde toplam bin 858 kilometre yola asfalt sereceklerini kaydeden Vali Güzeloğlu, “Türkiye’de büyükşehir belediyeleri arasında bir rekordur. Kent merkezi dahil olmak üzere toplam 2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt sereceğiz. Kent merkezindeki yolların genişliğinin 50 metre, kırsal mahallelerde ise 7 metredir. Bugüne kadar hep ertelenen mahalle içi yollarda bu yıl itibariyle çalışma başlatacağız. Ergani, Çınar ve Hani ilçelerinde malzeme üretimi yapacak 3 konkasör tesisini kuracağız. 3 tesisin maliyetinin geçen yıllara göre oldukça düşüktür. Altyapı ve yol çalışmalarında bu yıl itibariyle gece gündüz mesai yapacağız. Günlük 18 saat çalışacak ve böylelikle 6 aylık çalışmanın 12 aya tekabül edeceğiz” diye konuştu.

“Elazığ depreminde evleri zarar gören vatandaşlara nakdi yardım yapacağız”
Elazığ depreminde Çermik ile Çüngüş ilçelerinin de etkilendiğine dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “Çüngüş’te 353 ağır ve 153 orta hasarlı bina bulunuyor. Yine Çermik ilçemizde 116 ağır ve 63 orta hasarlı bina mevcut. Bu 2 ilçede evleri zarar gören vatandaşlarımıza nakdi yardım yapacağız. Ayrıca Çüngüş ilçesinde depremde bazı kamu binaları da zarar gördü. Önlem amaçlı Hükümet Konağı ve jandarma olmak üzere o binaları boşalttık” şeklinde konuştu.
Vali Güzeloğlu’nun konuşmasından sonra muhtarlar söz alarak mahallelerinin sorunlarını gündeme getirme fırsatı buldu. Muhtarlardan gelen sorulara kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ile DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları cevap verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü
Büyükşehir Belediyesi’nden Elazığ’a gıda yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden Elazığ’a gıda yardımı
Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ...
Okulda kitap fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Okulda kitap fuarı düzenlendi
Silvan'da gıda denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Silvan'da gıda denetimi gerçekleştirildi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 170'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 170'inci gününde
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ağır yaralı
Yenişehir Belediyesinden gıda denetimi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden gıda denetimi
HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 170'İNCİ GÜN
YEREL HABERLER HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 170'İNCİ GÜN
Diyarbakırlı gönüllülerden köy okulu öğrencilerine bot ve mont yardımı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı gönüllülerden köy okulu öğrencilerine ...
HDP önündeki eylemde 170'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 170'inci gün
Diyarbakır'ın ilk AVM'siydi, bakımsızlıktan esnaf kalmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın ilk AVM'siydi, bakımsızlıktan esnaf ...
Bağlar Belediyesi kendi ürettiği asfaltla asfalt seferberliğine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kendi ürettiği asfaltla asfalt ...
Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 ...
Diyarbakır’da sokak defilesi, 40 kilogramlık gelinlik ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sokak defilesi, 40 kilogramlık gelinlik ...
Ev alırken dolandırıldı, ipotekli eve yerleştirildi mağdur oldu
YEREL HABERLER Ev alırken dolandırıldı, ipotekli eve yerleştirildi ...
Diyarbakır’da korkunç kaza: Başı aracın ön camına çarptı, ardından takla atarak arka camından içeri girdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korkunç kaza: Başı aracın ön camına ...
(Görüntülü) Manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı
(Görüntülü) PKK'dan kaçan kızı Pelda için sobanın yanında yer yatağı hazırladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) PKK'dan kaçan kızı Pelda için sobanın ...
Manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı
YEREL HABERLER Manken, 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı
PKK'dan kaçan kızı Pelda için sobanın yanında yer yatağı hazırladı
YEREL HABERLER PKK'dan kaçan kızı Pelda için sobanın yanında yer ...
Boşatlılar Derneğinden köy okuluna kitap yardımı
YEREL HABERLER Boşatlılar Derneğinden köy okuluna kitap yardımı
Silvan'da Geleceğine Sahip Çık Projesi
YEREL HABERLER Silvan'da Geleceğine Sahip Çık Projesi
Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X