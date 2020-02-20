Altın fiyatları yükseldi, alamayanlar kiralamaya yöneldi

Altın fiyatlarının yükselmesi, evlilik hazırlıkları yapan çiftleri kara kara düşündürmeye başladı. Bazı çiftler altın alamadıkları için düğünlerini ertelerken bazı çiftler de altın almak yerine kiralamayı tercih ediyor.

Son dönemlerde artış gösteren altın fiyatları düğün hazırlığı yapan çiftleri olumsuz etkiledi. Daha önce 40 bin liraya alınan düğün takılarının katbekat artması karşısında ne yapacaklarını şaşıran bazı çiftler düğünlerini ertelerken, bazı çiftler de altınları kiralamayı tercih ediyor.

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