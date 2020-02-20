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Sözen: “Sıkıntılarımızı birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmek istiyoruz”

İHA

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, güvenlik korucularının sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek istediklerini söyledi.

Sözen: “Sıkıntılarımızı birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmek istiyoruz”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, güvenlik korucularının sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmek istediklerini söyledi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok seven kitlelerin başında güvenlik korucularının geldiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasete atıldığı günden bu yana kesintisiz bir şekilde hem kendisine hem de Cumhur İttifakına destek verdiklerini ifade eden Sözen, “En zor ve sıkıntılı dönemlerde hep yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Güvenlik korucularını temsil eden sivil toplum örgütü olarak konfederasyonumuz referandum sürecinde Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla Şemdinli ilçesinden başlamak üzere 76 farklı yerde çok büyük kitlelerin katılımı İle destek mitingleri veya salon toplantıları yaptık. Cumhurbaşkanımıza nereden ve kimden gelirse gelsin söylenen her kötü söze, yapılan yanlışa parti sözcülerinden ve Cumhurbaşkanı sözcüsünden önce kamuoyu önünde açık ve net bir şekilde tepkiler gösterdik. Referandum sürecinde yurt dışında Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza yönelik yapılan konuşturmama ve miting yaptırmama zorbalığına karşı bu ülkelerin Ankara’daki büyükelçilikleri önünde protesto mitingleri düzenledik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bütün korucular olarak darbecilere katlı safımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız için telaffuz edilen yanlış ve gerçek dışı söylemlere karşı, kendisine yapılan hakaretlere karşı birçok kişi ve STK hakkında suç duyurularında bulunup davalar açtık. MHP ile kurulan Cumhur İttifakının hep destekçisi olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kısacası her zaman ve her ortamda hiç bir beklenti içerisine girmeden gece gündüz Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durduk” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın bu konudan haberi yok”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu kadar çok sever ve desteklerken Cumhurbaşkanı ile diyalog kurmalarını istemeyen, kendisi ile görüşmelerini istemeyen kesimler olduğunu düşündüklerini kaydeden Ziya Sözen, sözlerine şöyle devam etti:
“Çünkü 55 bin güvenlik korucusu, 25 bin gönüllü güvenlik korucusu, camiadan emekli olan 40 bin güvenlik korucusu, şehit aileleri ve gazileri, ailelerimiz ile birlikte yaklaşık 1,7 milyon nüfusu olan büyük bir camianın temsilcileri olarak en son 23 Şubat 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelerek sorunlarımızı dile getirme fırsatı bulmuşuz. Daha sonraki süreçlerde bütün çaba, gayret ve talebimize karşı Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelip sorunlarımızı ifade etme olanağı bulmadık. Biz Cumhurbaşkanımızın bu konudan haberi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın biz güvenlik korucularını ve ailelerimizi çok sevdiğini biliyoruz. Ama koruculuk müessesinden rahatsız olan bir takım kişi ve kesimlerin Cumhurbaşkanımız ile aramıza siyah bir örtü çekmek sureti ile bir birimizle görüşmemizi ve bir araya gelmemizi istemiyorlar. Bunlar her kim ise korucuları sevmeyen ve koruculuk müessesinden rahatsızlık duyan kimselerdir. Bu çağrımız asla bir sitem değildir. Biz Cumhurbaşkanımıza randevu talebimizi asla basın yoluyla ifade etmek istemezdik. Bizler buna mecbur kaldık. Çünkü camiamızın çok yoğun talepleri ve çözüm bekleyen sıkıntıları vardır. Bu sıkıntılarımızı birinci ağızdan Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyoruz. Çünkü bizi Cumhurbaşkanımız kadar anlayacak, sorunlarımızı çözecek başka bir kişi olduğunu düşünmüyoruz. Her zaman mazlumun yanında olan, her zaman haklının yanında olan Cumhurbaşkanımızın kendisiyle görüşme talebimizi, çağrımızı karşılıksız bırakmayacağına yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizi dinleyerek çok kısa sürede camiamızın var olan sorunlarını çözeceğine yürekten inanıyoruz. Çünkü biz güvenlik korucuları hak etmediğimiz halde asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılıyoruz. Bu durum moral ve motivasyonumuzu bozmuştur. Bizim tek talebimiz ve beklentimiz Cumhurbaşkanımızın camianın temsilcileri olarak bizleri çağırıp sorunlarımızı birinci ağızdan dinlemesidir. Bu insani ve haklı talebimizin kabul edilmesini diliyor, şimdiye kadar biz Güvenlik Korucularına verdikleri desteklerden ötürü Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”

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