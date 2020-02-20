HDP önündeki ailelerin direnişi çığ gibi büyüyor Evlat nöbetindeki ailelere bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Sur ilçesinde ikamet eden ve HDP il başkanlığı önünde eyleme katılan baba Mustafa ve anne Sultan Karahan, 2015 yılında oğulları Mehmet Karahan’ın zorla dağa kaçırıldığını belirterek çocuklarının geri gelmesini istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Sur ilçesinde ikamet eden baba Mustafa ve anne Sultan Karahan, HDP il binası önüne gelerek oğulları Mehmet Karahan için oturma eylemine katıldı.

Mehmet Karahan’ın 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Mustafa Karahan, “Benim oğlum 19 yaşındaydı. Kars’ta kepçe operatörü olarak çalışıyordu. 2015 yılının 7 Mayıs’ında evden işe gitmek için gitti ve bir daha kendisinden haber alamadık. O günden bugüne kayıptır. Oğlum beni görüyor ve izliyor ise kaçıp devletin güvenlik kuvvetlerine teslim olsun" dedi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Sultan Karahan da oğlunun terör örgütü PKK mensupları tarafından tarafından dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlumu PKK’nın milisleri kandırılarak ve ilaç verilerek kaçırıldılar. 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Beni görüyor ve izliyor ise kendisine çağrım gelsin devlet kendisine karşı her hangi ses çıkarmıyor. Gelsin teslim olsun devlete. Oğlum gelinceye kadar da buradan ayrılmayacağım. Oğlumu bıraksın artık" diye konuştu.

Gözü yaşlı Karahan ailesi daha sonra diğer ailelerle birlikte oturma eylemine katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.