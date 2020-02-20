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Başkan Beyoğlu’ndan ‘temel afet bilinci' kursuna katılan personele sertifika

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, doğal afetler ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla Diyarbakır İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'temel afet bilinci' kursuna katılan belediye çalışanlarına sertifika verdi.

Başkan Beyoğlu’ndan ‘temel afet bilinci' kursuna katılan personele sertifika

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, doğal afetler ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla Diyarbakır İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'temel afet bilinci' kursuna katılan belediye çalışanlarına sertifika verdi.
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin hemen ardında deprem mağdurlarına gerek teknik ve gerekse personel bakımından gerekli desteği sunmasıyla takdir toplayan Bağlar Belediyesi, kendi çalışanlarını deprem ve doğal afetler konusunda eğitmek üzere çalışma başlattı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmada belediye çalışanlarına bu konuda çeşitli eğitimler verildi. Olası afetler karşısında belediye personelinin bilinçli ve eğitimli olması gerektiğini belirten Beyoğlu, "Bu nedenle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile görüşerek personelimizin eğitime katılmasını sağladık. Kursa yoğun ilgi gösteren personelimize teşekkür ediyoruz. Olası afetler veya deprem karşısında hazırlıklı olmamız gerekiyor. Belediye olarak bu konuda birim müdürlerimizi ve personelimizi İl Afet Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla eğitime tabi tuttuk. Çok verimli bir süreç oldu. Personelimizin eğitime gösterdiği yoğun ilgi ve AFAD gönüllüsü olmaya rağbet göstermesi bizi son derece mutlu etti. Doğal afetler konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Her gün cadde ve sokak turuna çıkarak esnafla bir araya gelen Beyoğlu, bu kez Bayındırlık Caddesinde bulunan esnafla bir araya geldi. İş yerlerinde ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinleyen ve sorunların çözümü için belediyenin ilgili birimlerine talimat veren Başkan Beyoğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet etti.

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