Diyarbakırspor’un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti

Diyarbakırspor’un Türkiye liglerinde önemli başarılar elde ettiği yıllarda forma giyen futbolculardan Vahdet Yılmaz, memleketi Bandırma’da hayatını kaybetti.

Diyarbakırspor’un önemli futbolcularından biri daha hayata gözlerini yumdu. 19741979 yılları arasında 6 sezon formasını giydiği yeşilkırmızılı kulüpte 3. Lig ve 2. Lig şampiyonluğu yaşayan, 1. Lig’de de formasını giyen Vahdet Yılmaz, Bandırma’da hayatını kaybetti.

Diyarbakırspor’un eski kaptanlarından Ayhan Doğu, Yılmaz’ın hem iyi bir futbolcu hem de iyi insan olduğunu söyledi. Doğu, “Türkiye’de ilk, dünyada ikinci olan üst üste lig çıkmaları beraber yaşadık. Vefat haberini alınca çok üzüldüm. Diyarbakırspor’u efsane ve ayrıcalıklı hale getiren kadrodaki kardeşlerimizden biriydi, Allah rahmet eylesin” dedi.

Vahdet Yılmaz’ın oda ve takım arkadaşı olduğunu dile getiren ‘tilki Vehbi’ lakaplı Vehbi Günay ise “Çok süratli ve teknik olduğu için hepimiz ona ‘rüzgarın oğlu’ diyorduk. Şimdi olsa değeri milyon dolarlar olurdu. Benim oda arkadaşımdı, herkes tarafından çok sevilirdi. Diyarbakırspor önemli bir değerini kaybetti. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

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