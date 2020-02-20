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Evlat nöbetindeki aileler, HDP binası önünde "kahrolsun PKK ve HDP" sloganı atıp, binanın camlarını ...

İHA

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler, partililerin binaya girerken kendileri ile alay ettiğini iddia etti. Partililere tepki gösteren evlat nöbetindeki aileler HDP binası önünde "kahrolsun PKK ve HDP" sloganları atarak binanın camlarını kırdı.

Evlat nöbetindeki aileler, HDP binası önünde "kahrolsun PKK ve HDP" sloganı atıp, binanın camlarını kırdı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler, partililerin binaya girerken kendileri ile alay ettiğini iddia etti. Partililere tepki gösteren evlat nöbetindeki aileler HDP binası önünde "kahrolsun PKK ve HDP" sloganları atarak binanın camlarını kırdı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 171'inci gününde de devam ederken, aileler ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Evlat nöbetindeki aileler, partililerin binaya girerken kendileri ile dalga geçtiğini öne sürüp taşlarla binaya saldırdı. HDP önünde "kahrolsun PKK ve HDP" sloganları atan aileleri güvenlik güçleri zorlukla sakinleştirdi.

"Çocukları kaçırıyorlar"
Yaşanan gerginliğin sebebi ile ilgili konuşan evlat nöbetindeki babalardan Şevket Altıntaş, "Burada bu öfkeyi kusmamızın sebebi 10, 11 ve 12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar. Bunla ilgili olarak sesimizi arası yükselteceğiz. Ben şunu sürekli söylüyorum, bu yalan değil, sözlerimizi yalan olarak nitelendiriyorlar. 10 ve 12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar bu insanlar. Bunlara artık bir dur diyelim, dur demenin zamanı geldi ve geçti bile” dedi.

"Bizde Kürt'üz, inkar etmiyoruz"
4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 171 gündür oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise, "171 gündür biz buradayız. Gördüğünüz gibi HDP milletvekilleri bu binada faaliyetlerini yürütüyorlar ve aileleri görmemezlikten geliyorlar. Neden gelip bizlere açıklama yapmıyorlar. Biz açıklama yapmalarını istiyoruz. Gelsinler onlarda çocuklarımızı PKK’dan istesinler, neden istemiyorlar. Ben buradan bütün Kürt halkına sesleniyorum. PKK ve HDP’nin iç yüzünü görsünler. Bizde Kürt'üz ve biz Kürtlüğümüz inkar etmemişiz. Hepimiz Kürt'üz ama gelip burada neden bir açıklama yapmıyorlar? Bakın görüyorsunuz 12, 13 ve 14 yaşlarındaki çocukları halen içeride tutuyorlar ve eğitim adı altında gelecek günlerde dağa gönderecekler. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün" diye konuştu.

"HDP’liler akıllı olsun çocuklarımızı getirsinler"
HDP’lilere tepki gösteren baba Celil Begdaş da, "Akıllı olsunlar ve çocuklarımızı getirsinler. Burada bulunan aile sayısı 550’yi bulacak. 500’ü geçti mi kimse bizi durduramaz. HDP’liler akıllı olsun çocuklarımızı getirsinler. Mahalle mahalle kongre için gezmesinler, millete demesinler gelin Ankara’ya gideceğiz kongremiz var diye. Utanmıyorlar mı insanların çocuklarını dağa kaçırıp birde kongre yapıyorlar. Bu kongre yapmalarının amacı isim ve yönetimi değiştirmektir. Kongre olduktan sonra biz bu çocuklardan haberimiz yok demeye getirecekler. Ben çocuklarımı onlar için beslemedim ve o yaşa getirmedim. Onların çocukları nerededir, insanların çocukları doktor, mühendis ve hakim oluyor. Bizim çocuklarımızın ellerinde kalem olacağına dağa kaçırdılar. Oğlum 15 yaşındaydı ve nerede benim oğlum" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından aileler "kahrolsun PKK ve HDP" sloganları attı.

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