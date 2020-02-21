Diyarbakır'da iki kaza: 4’ü ağır 8 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen iki farklı kazada 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonrası çıkartılarak hastaneye sevk edildi.



İlk kaza, DiyarbakırŞanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 KU 4517 plakalı otomobil sürücüsü cep yola girerken refüjü fark etmedi, yol tabelasına çarparak durabildi. Araçta bulunan 1 kadın 4 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.



İkinci kaza, Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi 1188. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşakta 06 BLK 878 plakalı otomobil ile 21 TT 0437 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi takla atarak durabildi. Her iki araçta 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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