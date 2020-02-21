Diyarbakır'da iki kaza: 4’ü ağır 8 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır'da iki kaza: 4’ü ağır 8 yaralı

İHA

Diyarbakır'da iki kaza: 4’ü ağır 8 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen iki farklı kazada 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonrası çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

İlk kaza, DiyarbakırŞanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 KU 4517 plakalı otomobil sürücüsü cep yola girerken refüjü fark etmedi, yol tabelasına çarparak durabildi. Araçta bulunan 1 kadın 4 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

İkinci kaza, Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi 1188. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşakta 06 BLK 878 plakalı otomobil ile 21 TT 0437 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi takla atarak durabildi. Her iki araçta 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP'den şehitler ve Fırat Çakıroğlu'na anma programı
YEREL HABERLER MHP'den şehitler ve Fırat Çakıroğlu'na anma programı
Göksu Barajı’nda su tahliyesi yapılacak
YEREL HABERLER Göksu Barajı’nda su tahliyesi yapılacak
Evlat nöbetindeki aileler, HDP binası önünde "kahrolsun PKK ve HDP" sloganı atıp, binanın camlarını kırdı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, HDP binası önünde ...
Büyükşehir Belediyesi hastanelerdeki kantinleri denetliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi hastanelerdeki kantinleri ...
Diyarbakır'da 250 personel ve 28 araçla genel temizlik çalışması
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 250 personel ve 28 araçla genel ...
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Mehmet Nur Alkan: "Kardeşim uyuşturucu madde verilerek kandırıldı ve dağa kaçırıldı"
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha ...
Diyarbakırspor’un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’un unutulmaz futbolcusu hayatını ...
Başkan Beyoğlu’ndan ‘temel afet bilinci' kursuna katılan personele sertifika
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan ‘temel afet bilinci' kursuna ...
Şehit yakınları ve gazilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden evlat nöbetindeki ...
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Diyarbakır’da defnedildi
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni ...
Diyarbakır'da, kadınların kavgasını erkekler ayırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, kadınların kavgasını erkekler ayırdı
HDP önündeki ailelerin direnişi çığ gibi büyüyor Evlat nöbetindeki ailelere bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin direnişi çığ gibi ...
Yenişehir’de parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de parklar yenileniyor
HDP önündeki eylemde 171'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 171'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününde
Kaymakam Demirçin'den Dicle Gençlikspor’a malzeme yardımı
YEREL HABERLER Kaymakam Demirçin'den Dicle Gençlikspor’a malzeme ...
Sözen: “Sıkıntılarımızı birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Sözen: “Sıkıntılarımızı birinci ağızdan Cumhurbaşkanı ...
Altın fiyatları yükseldi, alamayanlar kiralamaya yöneldi
YEREL HABERLER Altın fiyatları yükseldi, alamayanlar kiralamaya ...
Vali Güzeloğlu: "2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt serilecek, bu bir rekordur"
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu: "2 bin 158 kilometre yola sıcak ...
Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü
Büyükşehir Belediyesi’nden Elazığ’a gıda yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden Elazığ’a gıda yardımı
Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ...
Okulda kitap fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Okulda kitap fuarı düzenlendi
Silvan'da gıda denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Silvan'da gıda denetimi gerçekleştirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X