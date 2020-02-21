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HDP önündeki eylemde 172'nci gün; aile sayısı 91 oldu

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 172'nci günde de devam etti. Aile sayısı, İstanbul Esenyurt'ta inşatlarda çalışırken 2016 yılında kaybolan oğlu Celal (22) için Erzurum'dan gelen Sakine Tunar ile birlikte 91 oldu.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 172'nci günde de devam etti. Aile sayısı, İstanbul Esenyurt'ta inşatlarda çalışırken 2016 yılında kaybolan oğlu Celal (22) için Erzurum'dan gelen Sakine Tunar ile birlikte 91 oldu.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan´ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 7 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
BİR AİLE DAHA KATILDI, SAYI 91 OLDU
HDP il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti, 172'nci gününde de devam etti. Oturma eylemindeki aile sayısı, İstanbul Esenyurt'ta inşatlarda çalışırken Mayıs 2016 kaybolan oğlu Celal için Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Kırımkaya köyünden gelen Sakine Tunar ile 91'e yükseldi.
Sakine Tunar, oğlu Celal ile 3 yıl 7 ay önce irtibatlarının kesildiğini belirterek, "Oğlum İstanbul'da çalışıyordu. Sonra ortadan kayboldu. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Kim veya kimler tarafından götürüldüğünü bilmiyoruz. Biz de buraya geldik. Belki bizi görür, gelir diye. Oğlum Celal neredeysen gel, korkma, geri dön" dedi.

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