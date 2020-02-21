DSİSporlu minik futbolculardan hasta Eymen’e anlamlı destek

Diyarbakır DSİSpor’un minik futbolcuları omurga eğriliği hastası olan akranları Eymen Yasir Kapucu’ya sporcu malzemeleri, forma ve futbol topu göndererek moral desteği aşıladı.

Eymen Yasir Kapucu, halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz hastalığına yakalandı. Küçük yaştan beri bu hastalığı yaşayan minik Eymen, son olarak ameliyat oldu. Baba Mahmut Kapucu, futbol tutkunu olan Eymen’in futbol sevgisi ile hayata tutunduğunu dile getirdi. Başarılı bir ameliyat geçiren Eymen’e en büyük moral ise Diyarbakır DSİSpor’un minik futbolcularından geldi. Antrenörleriyle birlikte organize olan minik futbolcular, Eymen’e forma, malzeme ve futbol topu göndererek tatlı bir sürpriz yaptı.



Minik Eymen çok mutlu oldu

Akranlarından gelen bu anlamlı davranış karşısında çok duygulanan Eymen, kendisine gönderilen forma ve malzemeleri giyip futbol topu ile poz vererek DSİSpor antrenörlerine ve minik futbolcularına teşekkür etti. Baba Mahmut Kapucu da DSİSporlu futbolcuların davranışları karşısında çok duygulandıklarını dile getirdi.

DSİSpor antrenörleri Ahmet Tanış ve Özkan Güzel ise Eymen’in yaşadığı hastalığı ve futbola olan tutkusunu öğrendikten sonra küçük futbolcularla böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydederek, "Eymen’in bir an önce iyileşmesi bizim için en büyük mutluluk olacaktır" dedi.

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