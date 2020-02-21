DTSO Mükemmeliyet Merkezi ile mesleki eğitimde sanal gerçeklik laboratuvarı kuruyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), TOBB ETÜ Ebuliz VRAR Mükemmeliyet Merkezi ile Diyarbakır'da pilot mesleki eğitimde sanal gerçeklik ile eğitim içerikleri oluşturmak için işbirliği sağladı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi sorumlusu Tevfik Demir ve Mükemmeliyet Merkezi yetkilileri ile bir araya geldi.

Toplantıda, Mükemmeliyet Merkezinde sanal gerçeklik kullanılarak geliştirilen eğitim içeriklerinde mesleki eğitim için pilot çalışmanın Diyarbakır da yapılması kararlaştırıldı.

DTSO’nun Diyarbakır Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi’nde Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kuracağı laboratuvarda mesleki eğitim alan ve dallarında seçilen bölümlerde sanal gerçeklik kullanılarak eğitim yazılımlarının oluşturulması da planlandı.

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