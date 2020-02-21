Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, elektrik direğine çıkan İhsan Tünçer (57), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Bismil'in Mirzabey köyünde yaşayan İhsan Tuüçer, bilinmeyen nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Durumu fark eden köylülerin çağırdığı sağlık ekipleri, Tünçer'i ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen İhsan Tünçer, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.



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