Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde nefroloji bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören aile hekimi A.Ö. (38) 6. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastaneleri nefroloji bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile hekimi A.Ö., iddiaya göre, tedavi gördüğü hastanenin 6. katından atlayarak intihar etti. 6. kattan sert zemine çakılan A.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin görmesiyle 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.