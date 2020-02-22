Aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti

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DİYARBAKIR'da aile hekimi Ahmet Ö., böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanenin 6'ncı katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde meydana geldi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ahmet Ö., bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin Nefroloji bölümünün bulunduğu 6 kattaki penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Ahmet Ö.´ye ilk müdahaleyi, hastane personeli yaptı. Yapılan kontrollerde, Ahmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ahmet Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.



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