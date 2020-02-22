Diyarbakırspar'dan zirveye devam

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Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçlar bugün oynandı.

Günün en önemli maçında lider Diyarbakırspor, kendisi gibi PlayOff mücadelesi veren Mezopotamyaspor'u 31 yenerek zirvedeki yerini korudu. İlk 45 dakikası 00 sona eren maçın ikinci yarısında Abdullah Berat Demir'in 58 ve 63.dakikalarda, Hasan Malaman'ın da 90. dakikada attığı golle zorlu maçı 31 kazanan Diyarbakırspor puanını 45'e yükseltti. Mezopotamyaspor ise 36 puanda kaldı.

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