Diyarbakır takımları için kritik pazar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

2. Lig ve 3. Ligde yer alan Diyarbakır takımları Pazar günü kritik maçlara çıkacak.

2. Lig Beyaz Grupta 27 puanı bulunan Amedspor, 25 puana sahip olan 1922 Konyaspor ile ligde kalma yolunda 6 puan değerindeki maça çıkacak. Diyarbakır Stadında saat 13.00'da başlayacak karşılaşmada Bursa bölgesi hakemi Süleyman Soyutürk görev yapacak. Amedspor yönetimi maçın bilet fiyatlarını 5, 10 ve 50 TL olarak açıkladı. 3. Lig 3. Grupta 34 puan ile PlayOff hesapları yapan Diyarbekirspor, 33 puanı bulunan Gümüşhane temsilcisi 1954 Kelkit Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçı Mersin bölgesi hakemi Burak Filik yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.