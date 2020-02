Başkan Beyoğlu, tek gözlü evde yaşayan mağdur aileye sahip çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesinde tek gözlü gecekondu evde yaşayan Kayalı ailesinin gelini Yıldız Kayalı, Bağlar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yazdığı mesajla yaşadıkları dramı dile getirerek destek istedi. Hemen harekete geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçim sıkıntısı yaşayan 10 kişilik aileyi ziyaret edip ihtiyaçlarını karşıladı.

Siverekli olan Yıldız Kayalı, çok genç yaşta amcasının oğlu ile evlenerek Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesinde bulunan amcasının evine yerleşti ve 10 kişilik ailesi fertleriyle birlikte tek gözlü gecekondu evde yaşamaya başladı. Maddi sorunlar yaşayan ailenin geçim sıkıntısı had safhaya ulaşınca Yıldız Kayalı, Bağlar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabına yazdığı mesaj ile yaşadıkları dramı dile getirerek destek istedi. Mesajın kendisine ulaştırılması üzerine harekete geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 10 kişiden oluşan aileyi yaşadıkları tek gözlü evde ziyaret etti. Ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayan Beyoğlu, geçim sorununu ortadan kaldırmak için de gerekli çözümü üretme sözü verdi. Beyoğlu, imkanlar çerçevesinde herkese yardımcı olmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi. Başkan Beyoğlu, "Belediye başkanı yönettiği şehrin eminidir. Bir yerde sorun yaşayan hemşehrilerimiz varsa biz onlara ulaşmakla ve sahip çıkmakla yükümlüyüz. Cumhurbaşkanımızın bizler için talimat anlamına gelen mesajları var. Hizmet, gönül ve sosyal belediyeciliği toplumun her kesimine ulaştırmamızı istiyor. Bu iş biraz da vicdan ve merhamet meselesi. Benim bir hemşehrim, vatandaşım yatağa aç giriyorsa ve ben bunu biliyorsam uyuyamam. Devletimizin yine milletimizin kaynaklarından oluşan imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu ailemiz bize ulaştı ve biz de buna sessiz kalmadık. Kendilerini ziyaret ederek gerekli desteği sunduk. Benim insanim mutlu olursa ben de mutlu olurum. Biz onların bir parçasıyız" dedi.



"Başkan Beyoğlu sesimizi duydu ve sahip çıktı"

Başkan Beyoğlu'nun ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etmesinden etkilenerek mesaj yazdığını belirten Yıldız Kayalı ise yapılan ziyaret ve destek nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirdi. Kayalı, "6 yıl önce biraz da zorunlu bir evlilik nedeniyle buraya yerleşmek zorunda kaldık. Benim çeyizim bile yok. Eşim, iki çocuğum, kaynanam, kayınbabam ve eşimin dört kardeşi olmak üzere on kişi bu evde yaşıyoruz. Evin şartları çok kötü, eşim asgari ücretle çalışıyor ve başka çalışanımız yok. Çok zor durumdaydık. Maddi sorunlar geçimsizliğe dönüşmüştü. Eşimin borçları var, Hüseyin başkanımızın ihtiyaç sahibi mağdur aileleri ziyaret edip sahip çıktığını öğrenince belediyenin sosyal medya hesabından mesaj yazdım. Yaşadığımız zor durumu anlatarak destek istedim. Kendisi de bizi ziyaret ederek maddi ve manevi olarak sahip çıktı. Allah başkanımızdan razı olsun. Kendisine hep dua edeceğiz" ifadelerini kullandı.

