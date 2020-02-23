HDP önündeki eylemde 174'üncü gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önündeki eylemde 174'üncü gün

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 95 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 174'üncü günde de sürdürdü. Oğlu Müslüm (25) için eylemde olan Şevket Altıntaş, "5 yıl oldu, suçu ne günahı ne? Ben çocuğumu istiyorum" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan´ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 7 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
Gaziantep´ten eşi Songül Altıntaş ile gelerek, 2015 yılında, Tunceli´nin Pülümür ilçesinde, usta birliğine giderken teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş, "5 yıl oldu, suçu ne günahı ne? Usta birliğine teslim olmak için savunmasız bir asker kaçırıyorsunuz. Çocuğum benim yanımda olsun, kuru ekmek yesin. Ben çocuğumu istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Beyoğlu, tek gözlü evde yaşayan mağdur aileye sahip çıktı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, tek gözlü evde yaşayan mağdur aileye ...
Diyarbakır’da günlük 6 ton kadayıf tüketiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da günlük 6 ton kadayıf tüketiliyor
Çete lideri kadın çıktı
YEREL HABERLER Çete lideri kadın çıktı
Düğün sahibi husumetli aileleri çağırdı, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Düğün sahibi husumetli aileleri çağırdı, ortalık ...
Diyarbakır takımları için kritik pazar
YEREL HABERLER Diyarbakır takımları için kritik pazar
Diyarbakırspar'dan zirveye devam
YEREL HABERLER Diyarbakırspar'dan zirveye devam
HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 173’ncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 173’ncü gününde
Aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti
YEREL HABERLER Aile hekimi, tedavi gördüğü hastanede intihar etti
Diyarbakır’da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da park kavgasında silahlar konuştu: 2 ...
Diyarbakırspor'dan 3 transfer daha
YEREL HABERLER Diyarbakırspor'dan 3 transfer daha
Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı
YEREL HABERLER Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan ...
HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 94'e çıktı
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 94'e ...
Fanatikliğin böylesi görülmedi Diyarbakır’da derbi maç öncesi dikkat çeken girişim Mahalle sakinleri evlerini sarı-kırmızı ve sarı-laciverte boyadı Evlerin rengarenk olduğu mahallede, vatandaşlar maçı izlemek için ilçe merkezine gidiyorlar
YEREL HABERLER Fanatikliğin böylesi görülmedi Diyarbakır’da derbi ...
Diyarbakır’daki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki silahlı saldırıda bir kişi hayatını ...
Çermik Belediye Başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına silahlı saldırı
YEREL HABERLER Çermik Belediye Başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına ...
HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
TSE Diyarbakır temsilciliği, Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştü
YEREL HABERLER TSE Diyarbakır temsilciliği, Belgelendirme ...
HDP önündeki eylemde 172'nci gün; aile sayısı 93 oldu (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 172'nci gün; aile sayısı 93 oldu ...
Silvan’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Silvan’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik ...
Diyarbakır'da 32 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 32 hırsızlık olayının şüphelileri ...
Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü
YEREL HABERLER Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sesli kütüphane çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sesli kütüphane ...
Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi’nin eğitim programı oluşturuldu
YEREL HABERLER Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi’nin eğitim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X