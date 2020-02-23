Bağlar Belediyespor deplasmanda gol yağdırdı

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup’ta yer alan Bağlar Belediyespor deplasmanda Patnos 04Sporu 81 mağlup etti.

Demhat Kaymaz, Mehmet Ali Tektaş ve Metin Ekinci’nin 2’şer, Bedran Demir ile Ahmet Ülük'ün golleriyle kazanan sarımavili takım puanını 35'e çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu.

Aynı grupta yer alan Diyarbakır'ın diğer takımı Bismil 21Spor ise sahasında Siirt Özel İdarespor'a 21 yenilerek 21 puanda kaldı.

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