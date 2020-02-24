Öğrenci ve velilere Bilgi Evi'nde iletişim semineri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrenci ve velilere Bilgi Evi'nde iletişim semineri verildi

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi'nde ders destek programından faydalanan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelik aile içi iletişim semineri düzenledi.

Öğrenci ve velilere Bilgi Evi'nde iletişim semineri verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi’nde ders destek programından faydalanan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelik aile içi iletişim semineri düzenledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi, öğrencilerin eğitim ve öğrenim hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak için aile içi iletişim semineri düzenledi. Seminere 2, 3 ve 4. sınıflarda ders destek programından yararlanan öğrenciler ve velileri katıldı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi tarafından verilen seminerde genel olarak iletişimin önemi, ebeveynlerin çocuklarla nasıl iletişim kurması gerektiği, problem çözmede iletişim, aile bireyleri arasındaki iletişim, çocukların başarısında etkili iletişimin önemi, kendini ifade etme, aile içi iletişimde bireylerin karşılıklı olarak bilgi, duygu, düşünce, beceri, tutum ve davranışları konularına değinildi. İnteraktif şekilde geçen seminerde aileler, konu ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Etkinlikte ailelerin merak ettikleri sorular eğitmenler tarafından cevaplandırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nin, her hafta farklı konu başlıklarında öğrenci ve velilerine yönelik seminerler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınar’da 144 öğrenciye malzeme desteği
YEREL HABERLER Çınar’da 144 öğrenciye malzeme desteği
Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları
DÜ’de kelebek hastalığı semineri
YEREL HABERLER DÜ’de kelebek hastalığı semineri
Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün artıyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün ...
HDP önündeki eylemde 175'inci gün; aile sayısı 96 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 175'inci gün; aile sayısı 96 ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 175'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 175'inci gününde
Nasıranlı ve Delil ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Nasıranlı ve Delil ailelerinin mutlu günü
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu ...
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaparken evladına kavuşan aile sayısı 9’a yükseldi
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden biri daha evladına ...
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 22 Şubat 2020 tarihinde HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Muhteber Birlik, 2015 yılında 15 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de işe giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu Veysi Birlik’e 5 yıl aradan sonra kucaklaştı.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine ...
'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı, kendisinden bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı, kendisinden ...
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuşacak
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuşacak
Kaymakam Beşikci 3 ayda 30 bin vatandaşla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci 3 ayda 30 bin vatandaşla bir araya ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan Başkan Beyoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan Başkan ...
Diyarbakır'da, Galatasaray'ın galibiyet  gerginliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, Galatasaray'ın galibiyet  gerginliği
Diyarbakır’da derbi kutlamalarında gergin anlar
YEREL HABERLER Diyarbakır’da derbi kutlamalarında gergin anlar
AK Parti'li Yılmaz: Çök önemli demokratik reformlara öncülük ettik
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: Çök önemli demokratik reformlara ...
Kardeşi tedavi gördüğü hastanenin 6. katından düşüp hayatını kaybeden ağabey konuştu Uz. Dr. Necdet Özaydoğdu: "Doktor kardeşimin ölümü intihar vakası değil, yüksekten düşme vakasıdır"
YEREL HABERLER Kardeşi tedavi gördüğü hastanenin 6. katından düşüp ...
Silvan Aslanspor Çamlıca Gençlikspor’u 4-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Silvan Aslanspor Çamlıca Gençlikspor’u 4-0 mağlup ...
Bağlar Belediyespor deplasmanda gol yağdırdı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor deplasmanda gol yağdırdı
Amed Sportif Faaliyetler sahasında 1922 Konyaspor ile yenişemedi
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler sahasında 1922 Konyaspor ile ...
Büyükşehir Belediyesinden 5 bin aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden 5 bin aileye gıda yardımı
Diyarbakır Çocuk Akademi Projesi başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Çocuk Akademi Projesi başladı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 174’üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 174’üncü gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X