(Özel haber) Minderin sultanları Diyarbakır’da ilki başardı 'Kızdan güreşçi mi olur' dediler, 5 madalya kazandılar

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Diyarbakır Spor Lisesi’nde yaklaşık 5 ay önce kurulan Diyarbakır’ın ilk kadın güreş takımı, 5 aylık antrenmanla Sivas’ta katıldıkları turnuvada 2 ikincilik, 2 beşincilik ve 1 yedincilik elde etti. Genç kızlar şampiyonada takım halinde üçüncü oldu.

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