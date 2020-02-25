Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Diyarbakır’da öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da, imam hatip okulları vizyon seminerlerinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaretini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirirken, ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezine geçti. Burada imam hatip okulları vizyon seminerlerine katılan Bakan Selçuk’a Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra kamu kurum müdürleri de eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan seminer, daha sonra basına kapalı devam etti.

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