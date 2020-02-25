Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Diyarbakır’da öğretmenlerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Diyarbakır’da öğretmenlerle bir araya geldi

İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, imam hatip okulları vizyon seminerlerinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Diyarbakır’da öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da, imam hatip okulları vizyon seminerlerinde öğretmenlerle bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaretini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirirken, ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezine geçti. Burada imam hatip okulları vizyon seminerlerine katılan Bakan Selçuk’a Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra kamu kurum müdürleri de eşlik etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan seminer, daha sonra basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüz ve boyundaki sarkmalara ameliyatsız tedavi seçeneği
YEREL HABERLER Yüz ve boyundaki sarkmalara ameliyatsız tedavi ...
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
4 yaşındaki Hilal, evlerinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Hilal, evlerinde çıkan yangında öldü
Bakan Selçuk´tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi´ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Selçuk´tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi´ne ...
Diyarbakır’da atıcılık heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da atıcılık heyecanı sona erdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Diyarbakır Büyükşehir ...
Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor
Dicle Elektrik’ten çocuklara 'Enerjik Hikayeler' kitabı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten çocuklara 'Enerjik Hikayeler' ...
(Özel haber) Minderin sultanları Diyarbakır’da ilki başardı 'Kızdan güreşçi mi olur' dediler, 5 madalya kazandılar
YEREL HABERLER (Özel haber) Minderin sultanları Diyarbakır’da ilki ...
Diyarbakır’da teröristlerin inleri imha edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da teröristlerin inleri imha edildi
PKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi
YEREL HABERLER PKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi
Bipolar tedavisi gören oğulları yüzenden hayatları cehenneme döndü
YEREL HABERLER Bipolar tedavisi gören oğulları yüzenden hayatları ...
Öğrenci ve velilere Bilgi Evi'nde iletişim semineri verildi
YEREL HABERLER Öğrenci ve velilere Bilgi Evi'nde iletişim semineri ...
Çınar’da 144 öğrenciye malzeme desteği
YEREL HABERLER Çınar’da 144 öğrenciye malzeme desteği
Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları
DÜ’de kelebek hastalığı semineri
YEREL HABERLER DÜ’de kelebek hastalığı semineri
Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün artıyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün ...
HDP önündeki eylemde 175'inci gün; aile sayısı 96 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 175'inci gün; aile sayısı 96 ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 175'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 175'inci gününde
Nasıranlı ve Delil ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Nasıranlı ve Delil ailelerinin mutlu günü
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu ...
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaparken evladına kavuşan aile sayısı 9’a yükseldi
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden biri daha evladına ...
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 22 Şubat 2020 tarihinde HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Muhteber Birlik, 2015 yılında 15 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de işe giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu Veysi Birlik’e 5 yıl aradan sonra kucaklaştı.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine ...
'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı, kendisinden bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı, kendisinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X