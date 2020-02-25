HDP önündeki eylemde 176´ıncı gün; aile sayısı 97 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 176'ncı günde de sürdü. 2014 yılında kaçırılan oğlu Mustafa (23) için Şırnak'tan gelen Emin Ekinci ile birlikte eyleme katılan aile sayısı, 97'ye çıktı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

9 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan ve Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik´in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 9'u evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 8 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

AİLE SAYISI 97 OLDU

2014 yılının Kurban bayramında Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte köylerine yakın bir kaplıcaya giden ve bir daha dönmeyen oğlu Mustafa için Emin Ekinci de bugün eylemdeki yerini aldı. Mustafa kaybolduğu sırada lise 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Emin Ekinci, eşinin rahatsız olduğundan dolayı eyleme tek başına katıldığını söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulanan Ekinci, "Kurban bayramının ikinci günü köyün gençleri pikniğe gitti. Oğlum da gitti. Bir daha da geri dönmedi. Lise 3'üncü sınıftaydı. Arkadaşlarına sordum. Mustafa´nın gittiğini söylediler. Bir arabaya binip gittiğini söylediler. Televizyonda HDP il binasındaki oturma eylemini gördüm. Oğluma dönmesi için çağrıda bulunmak amacıyla geldim. Gelmesini istiyoruz. Gelsin, devletine teslim olsun. Devlet onlara bir şey yapmaz. Gelsin ailesine, akrabalarına kavuşsun. Annesi rahatsız. O da gelmesini istiyor" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.