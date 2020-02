Bağlar Belediyesi, halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürekli hale getirdiği denetimlerle vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir ortamda kesimi yapılmış, hazırlanmış, işlem görmüş tüm et ve et ürünlerini tüketmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Gıda sektöründe son dönemlerde yeniden gündeme gelen iddialar ve ortaya çıkmış olan bazı olumsuzluklar üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi, ilçe genelindeki gıda denetimlerini artırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden oluşan ekipler, ilçeye bağlı mahallelerde faaliyet gösteren kasap, tavuk eti satış yeri, et market ve şarküterilerden oluşan iş yerlerinde denetimlerinde sürekli denetim yaparak vatandaşların sağlığını korumaya çalışıyor. İş yerlerine ani çıkarmalar yapan ekipler, tarihi geçmiş gıdalar, et ürünlerinin saklama koşulları, iş yerlerinde çalışan personelin hijyenik koşulları, işletmelerin genel temizliği, kullanılan alet ve ekipmanlar gibi alanlarda denetim gerçekleştirerek önce uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor, sonraki aşamada ise mevzuatlar doğrultusunda yasal işlem yapıyor.



"Şüpheli işlemleri belediyeye bildirin"

Bu denetimlerle hem vatandaşları hem de esnafları korumayı amaçladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlardan ait kitle iletişim araçları aracılığıyla belediye ekipleriyle irtibata geçmelerini istedi. Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, “Biz kimseye yaptırım uygulama derdinde değiliz. Ancak işini doğru yapmayanlara engel olup işini doğru yapan esnafımızı ve vatandaşımızın sağlığını korumak da bizim görevimizdir. Tüm vatandaşlarımızdan şüpheli iş ve işlemler konusunda belediyemize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi. Başkan Beyoğlu, vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlara karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

