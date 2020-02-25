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'Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları' Çınar'da

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları kapsamında Çınar ilçesinde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

'Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları' Çınar'da

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları kapsamında Çınar ilçesinde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Çınar'ı ziyaret eden Vali Güzeloğlu, kanat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çınar İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, Çınar Kaymakamı Selami Kaya, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kamu kurum müdürleri, Çınar protokolü, muhtarlar, kanat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü çalışmaları anlatan Vali Güzeloğlu, uzun yıllardır aksatılan Çınar'da bu yıl 30 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere 235 kilometre yol yapılacağını kaydetti. Vali Güzeloğlu, Çınar, Ergani ve Hani'de açılacak plent şantiyeleriyle ilçe kaymakamları koordinesinde ihtiyaç duyulan mahalle içlerine sürekli malzeme taşınacağını ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. Vali Güzeloğlu ayrıca 2023 yılına kadar tüm ilçelerde Kültür ve Kongre Merkezi kuracaklarını müjdeledi.
Vali Yardımcısı DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı ise Çınar'da DİSKİ'nin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili muhtarları bilgilendirdi.
Konuşmanın ardından toplantıya katılan muhtarlar, esnaf ve vatandaşlar Vali Güzeloğlu'na sorun ve taleplerini iletti.

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