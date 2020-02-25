DÜ’de sivil havacılık öğrencilerine jandarma havacılığı tanıtıldı

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu işbirliğiyle Jandarma Havacılık Başkanlığı tarafından jandarma havacılığının tanıtımı sunumu gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte jandarma havacılığının tanıtılmasının yanı sıra, personel ve pilot olmak isteyenlere de kapsamlı bilgiler verildi. Jandarma Öğr. Pilot Binbaşı Aydın Güler tarafından verilen eğitimde jandarma havacılığı tarihçesinden bahsedilerek tanıtımı yapıldı. AB205, Mİ17, 270, T129 ATAK, B350, CE680 gibi hava araçları hakkında bilgiler paylaşan Güler, jandarma havacılığın görevlerini anlatarak icra edilen eğitim faaliyetlerinden söz etti. Yaşamış olduğu zorluklardan, kazandığı başarılar ve tecrübelerinden bahseden Güler, ilk jandarma havacılık birliğinin 1968 yılında Diyarbakır’da kurulduğunu belirterek, bu sebeple Diyarbakır’ın jandarma havacılık tarihinde büyük önem taşıdığını söyledi.

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