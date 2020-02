Yenişehir’de Hoş Geldin Bebek Projesi başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi yaşamın her alanında kolaylık sağlayacak farklı projeler üretmeye devam ediyor. Belediye bu kapsamda Hoş geldin Bebek Projesini hayata geçirdi.

Yenişehir Belediyesi, doğum yapan annelere, içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantası hediye ediyor. Belediyenin verdiği paket içerisinde 2'li bebek takımı, taşıma çantası, biberon, bebek şampuanı, ıslak mendil, emzik, pudra, alt açma takımı ve bebek yemek önlüğünü içeriyor.

Yenişehirli ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "İlçemizde sosyal anlamda önemli projelere imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın acı günlerinde yanlarında oluyoruz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerini temizliyoruz. Bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Yenişehir’de dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" dedi.

