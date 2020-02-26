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HDP önündeki eylemde 177'nci gün; aile sayısı 98 oldu

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 177'nci günde de sürdü. Aile sayısı, 2014 yılında Kuran kursuna giderken kaçırılan oğulları Hamza (20) için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt-Tahir Salim çifti ile birlikte 98 oldu. 

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 177'nci günde de sürdü. Aile sayısı, 2014 yılında Kuran kursuna giderken kaçırılan oğulları Hamza (20) için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt-Tahir Salim çifti ile birlikte 98 oldu. 
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
9 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan ve Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik´in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 9'u evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 8 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
AİLE SAYISI 98 OLDU
2014 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kuran kursuna gittiği sırada kaçırılan ve bir daha haber alamadıkları oğulları Hamza için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen Zümrüt-Tahir Salim çiftiyle oturma eylemi yapan aile sayısı 98 oldu. Tahir Salim, oğlunun bulunması için Irak'a kadar gittiğini ifade ederek, hiçbir ize rastlamadığını söyledi. Evladına kavuşmak umuduyla HDP önündeki eyleme katıldığını anlatan Salim, "Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Kuran kursuna giden çocuklar köye geri döndü. Benim oğlum dönmedi. HDP'den başka kimse götürmedi oğlumu. Nasıl götürmüşse öyle getirsin oğlumu. Irak'a da gittim. Ama bulamadım. Oğlum gel. Biz 6 senedir uyuyamıyoruz. Orada senin ne işin var? Öleceksin. Bak hepsi öldü. Sen de öleceksin. Gel" dedi.
Anne Zümrüt Salim ise oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Gel teslim ol. Seni bekliyoruz burada. Korkma gel" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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